Працевлаштування в Україні: кому легше знайти роботу за фахом (відео)

Одна вакансія – на шістьох безробітних. Але за освітою вони не підходять. В Україні фахівці не можуть знайти гідну працю, а роботодавці – гарних спеціалістів. Бо отримані знання не збігаються з потребами часу. На кого вчитися зараз, щоб не битися за вакансії, а обирати собі кращі умови? І що робити тим, хто освіту вже отримав, але сидить без роботи?

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Анастасія Катаєва.

Інна працювала у Києві, а проживала у Броварах. Дорога забирала забагато часу, тож довелося звільнитися. Тепер шукає роботу ближче до дому. Вже 7 місяців.

Відео: Сьогодні

Безробітна Інна Сенчило каже, що знайти роботу складно, тому що рівень зарплати не дуже високий. Адже якщо отримувати 10 тис. грн зарплати, з них 2 тис. треба віддати на проїзд, тож залишаються невеликі гроші.

Запити дівчина має високі – пояснюють у центрі зайнятості. Інна була начальником відділу, тож на нижчу за цю посаду не погоджується. Вища освіта є, але це не гарантія, що робота знайдеться, кажуть експерти. Бо диплом з вишу має кожен другий безробітний. Кожен третій – закінчив ПТУ. А тільки школу – кожен шостий.

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Кар’єрна радниця Броварського міськрайонного центру зайнятості Наталя Берегун розповідає:

"До нас найбільше звертаються особи з вищою освітою. Це, наприклад, директори, майстри, начальники відділів, менеджери. Але роботодавець на сьогоднішній день потребує більш робітничих професій".

Зараз відчувається нестача кадрів за фахами: тракторист, водій, електромонтер, електрогазозварювальник, слюсар, кухар, швачка. Тож фахової майстерності навчають просто при центрах зайнятості. Опанувати можна 95 робітничих професій.

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Начальниця управління державного центру зайнятості Інна Бондіні каже:

"Людина теорію проходить дистанційно, а практику проходить безпосередньо на підприємстві. Працевлаштування після такого навчання становить 93-95 відсотків. Ми застосовуємо технологію QR-кодів, коли ви зможете зісканувати вакансію, яка вас зацікавила. Вона одразу відобразиться у вашому мобільному телефоні. Далі з телефоном ви звертаєтеся до адміністратора і вам допоможуть зв'язатися з роботодавцем".

Що бідніший регіон, то й роботи менше. Наприклад, у Черкаській області на одну вакансію – одразу 14 безробітних. У Чернівецькій – 12, у Чернігівській – 10. Натомість у Донецькій та Одеській – на одне місце претендують п'ятеро. І четверо – у Дніпропетровській, Київській та Луганській. Там роботодавці хапають навіть людей без досвіду.

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Директор з персоналу та адміністрації металургійного комбінату "Азовсталь" Іван Голтвенко пояснює:

"Для кожного співробітника (ми кажемо про молодь), який прийде на комбінат, ми готові надати можливості навчання та професійного зростання, але і досить високий рівень заробітної плати. А якщо молодь відпрацює на комбінаті перший рік, то молодого спеціаліста чекає приємний сюрприз у вигляді додаткової премії".

А ще, роботу легше знайти чоловікам, адже з-поміж них і безробітних менше, а керівників – більше. Серед безробітних жінки становлять 58%, а серед чоловіків – 42.

Заступник голови Федерації профспілок України Олександр Шубін каже:

"Жінкам у середньому платять на 20-25 відсотків менше за аналогічні посади чоловіків. Ну, тут не можна говорити лише про пряму дискримінацію, а й через те, що у загальну середньомісячну зарплату включаються такі речі, як відрядні, понаднормові".

Змінити стать – дорого! Зменшити свій вік – неможливо. А от вивчитися на того фахівця, за якого битимуться роботодавці – цілком реально.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав, кому найпростіше знайти роботу в локдаун, і назвав ТОП-3 робітничих спеціальностей.

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Також писалося, що ринок праці стрімко змінюється і хто зможе знайти роботу в Україні.

Всі подробиці в спецтемі Тільки про роботу

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