Три мільйони людей залишаться без індексації. Кому не підвищать пенсії в березні?

Працюючі пенсіонери можуть розраховувати на доплати вже в квітні

У рамках індексації пенсій з 1 березня в Україні підвищать тільки трудові пенсії, тобто призначені в зв'язку з досягненням пенсійного віку, а також по інвалідності і у зв'язку з втратою годувальника. Таких пенсіонерів налічується близько 8 млн, або 72% від загального числа.

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В результаті без підвищення пенсій залишаться 3,1 млн пенсіонерів, або 28%, повідомляє сайт "Сьогодні".

Чи не отримають доплату:

всі, кому пенсія призначена за спецзакони: депутати, держслужбовці, військові, вчені;

дві категорії трудових пенсіонерів: ті, кому пенсія була призначена в 2019-2021 роках, і пенсіонери, що працюють. Але останнім перерахують пенсії з 1 квітня 2021 року при наявності 24 місяців стажу за два останні роки і більше;

ті, кому пенсія була збільшена з 1 січня 2021 року до 40% мінімальної зарплати (до 2400 грн), якщо індексація виявиться менше, ніж сума доплати до 2400 грн. Нагадаємо, це 65-річні пенсіонери, які мають повний трудовий стаж (35 років для чоловіків і 30 років для жінок).

Наприклад: пенсіонер з 35-річним стажем заробив пенсію 1900 грн. З 1.01.2021 він отримує 2400 грн (доплата від держави – 500 грн). При індексації його пенсія збільшиться на 212 грн, або до 2112 грн. Але платити йому будуть як і раніше 2400 грн, тільки доплата від держави буде вже не 500 грн, а 288 грн.

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ті, у кого пенсія максимальна, – на сьогодні це 10 мінімальних пенсій, або 17 690 грн.

Детальніше про підвищення пенсій читайте на сайті "Сьогодні" в спеціальному матеріалі Індексація пенсій: якою насправді буде прибавка і хто її не отримає.

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А про те, які ще надбавки до пенсій будуть у 2021 році, дивіться у відеосюжеті:

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

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