Трейдери за безцінь скуповували електроенергію "Енергоатому" при підтримці голови НКРЕКП, – нардеп

У травні завдяки своїм зв'язкам із керівником НКРЕКП Валерієм Тарасюком компанії-посередники скуповували електроенергію українських АЕС за безцінь.

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Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко, пише "Politeka".

"У травні, не в останню чергу через Тарасюка і його нелегітимну НКРЕКП, АЕС продавали електроенергію собі у збиток. Компанія втратила мільярди гривень на рівному місці. Атомні блоки просто так спрацьовували паливо, щоб друзі Тарасюка і Геруса могли скуповувати атомну електроенергію по 50 коп. при її собівартості 1 грн", – повідомив Кучеренко на своїй сторінці у Facebook.

Він наголосив, що вже два тижні "Енергоатом" публічно на всю країну просить НКРЕКП прибрати з ринку компанії-прокладки, які належать "ліпшому другу Тарасюка-Геруса пану Притиці". Однак голова НКРЕКП продовжує ігнорувати всі пропозиції Міністерства енергетики.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації із цінами на ринку електроенергії, які призвели до мільярдних збитків "Енергоатому" та інших державних компаній.

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НКРЕКП визнала, що на ринку існують махінації із цінами лише 2 червня, однак відмовилася їх зупинити за вимогою Міненерго.

10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію "Енергоатом" у неефективності, а Міненерго – у непрофесійності.