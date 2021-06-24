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Трейдери збагатилися на 26 млрд грн через корупцію в НКРЕКП,- ексглава СБУ

24 червня 2021 15:10

Ірина Ненько Ірина Ненько

Відповідальність за махінації трейдерів лежить на діючому складі НКРЕКП, заявив Валентин Наливайченко

Сім трейдерів, яких НАБУ підозрює в махінаціях на ринку електричної енергії, у 2020 році заробили 26,2 млрд грн завдяки корупційним зв'язкам із чинним складом НКРЕКП. Про це повідомив народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко, пише "Znaj.ua".

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"Сьогодні наша ТСК отримала дані фінансової звітності 7 трейдерів-посередників, щодо яких НАБУ проводить розслідування за фактом махінацій з цінами на електричну енергію. Сумарно фігуранти розслідування за минулий рік збагатилися на 26,2 млрд грн. Це понад 50% всього річного доходу національної компанії Енергоатом", – повідомив нардеп.

Він підкреслив, що саме через махінації цих трейдерів, державний "Енергоатом" у минулому році зазнав рекордних збитків у майже 5 млрд грн.

"Відповідальність за махінації трейдерів лежить на діючому складі НКРЕКП. Більше того, у ТСК є підстави вважати, що керівництво регулятора матеріально зацікавлено в продовженні корупційних схем і махінацій трейдерів", – зазначив Наливайченко.

Він підкреслив, що тимчасовою слідчою комісією встановлено вже кілька незаперечних доказів прямого зв'язку підозрюваних у махінаціях з вищим керівництвом НКРЕКП.

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"Парламентська ТСК максимально сприяє розслідуванню НАБУ щодо кричущих фактів махінацій на ринку електричної енергії. Ми вимагаємо негайно провести допит керівника комісії на предмет його зв’язків з трейдерами, що займаються махінаціями і паразитують на державних енергетичних активах", – підсумував ексглава СБУ.

Нагадаємо, наприкінці травня Міністерство енергетики закликало НКРЕКП припинити схеми і махінації із цінами на оптовому ринку електричної енергії, які призвели до мільярдних збитків "Енергоатому" і інших державних компаній.

НКРЕКП визнала, що на ринку є махінації із цінами тільки 2 червня, однак відмовилася їх зупинити на вимогу Міненерго. 10 червня Міненерго повторно закликало НКРЕКП припинити махінації, однак у відповідь голова комісії Валерій Тарасюк звинуватив держкомпанію "Енергоатом" у неефективності, а Міненерго у непрофесіоналізмі.

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