Вимагаю припинити корупційну вакханалію на енергоринку України в інтересах Кремля – Олег Ляшко

Ляшко закликає президента терміново розглянути на РНБО ситуацію в українській енергетиці, а на всіх причетних накласти санкції

Фото: колаж "Сьогодні"

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко заявив, що корупційні рішення НКРЕКП в інтересах трейдерів/спекулянтів заганяють у великі збитки та банкрутство національні енергомпанії. Вони ставлять під реальну загрозу можливість їх підготовки до наступного опалювального сезону. А під цим приводом суспільство переконуватимуть у небхідності відновлення імпорту електрики з Росії.

Про це він написав у Facebook.

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"Така політика НКРЕКП і влади загалом веде до втрати енергонезалежності України і корупційного збагачення обмеженого, але всім відомого кола осіб, ціною втрати українцями сотень тисяч робочих місць. Я звертаюся до нинішньої влади з вимогою припинити корупційну вакханалію на енергоринку України в інтересах Кремля", - написав Ляшко.

Він вимагає негайного звільнення голови НКРЕКП Валерія Тарасюка та всіх корумпованих членів комісії. Крім того наголошує на необхідності антикорупційного розслідування.

"Пропоную президенту терміново розглянути на РНБО ситуацію в енергетиці і стан підготовки до наступного опалювального сезону. За результатами засідання РНБО накласти санкції на Тарасюка і всіх членів НКРЕКП, які відверто і системно працюють на Росію, знищуючи в інтересах ворога енергетичну незалежність України", - заявив Ляшко.

Ранше ми повідомляли, що обвал цін на оптовому ринку електроенергії (у сегменті "на ринку на добу наперед") став наслідком махінацій трейдерів і постачальників, які діють під покровительством регулятора НКРЕКП. Про це повідомив генеральний директор "Д.Трейдинг" Віталій Бутенко