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Транзит газу до Угорщини через Україну відновили? Оператор ГТС відреагував на інформацію

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші"
4 жовтня, 10:50
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У ЗМІ з'явилася інформація, нібито транзит газу до Угорщини через українську частину пункту "Берегово" відновився
Сергій Макогон спростував інформацію про відновлення транзиту, яка з'явилася в ЗМІ
Сергій Макогон спростував інформацію про відновлення транзиту, яка з'явилася в ЗМІ / Фото: Колаж: Сьогодні

Транзит газу до Угорщини через Україну не може бути поновлено. Незважаючи на те, що поставки є, це є тільки реекспортом.

Інформацію про відновлення газу спростував глава Оператора ГТС Сергій Макогон у Facebook.

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"У пресі поширюється інформація про те, що "Газпром" відновив транзит газу через Україну в Угорщину. Це не відповідає дійсності", – написав Макогон.

За його словами, потік газу з України в Угорщину є, але він незначний. До того ж це не транзит, а реекспорт газу європейськими трейдерами, який вони зберігали в українських ПСГ.

Контракт Угорщини з "Газпромом"

У понеділок, 27 вересня, стало відомо про підписання тривалого контракту Угорщини з російським "Газпромом", який передбачає відмову від транзиту газу через Україну.

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Угода діятиме 15 років, а через 10 років буде можливість переглянути його умови.

Після закінчення дії попереднього контракту Угорщина отримуватиме газ по газопроводу "Турецький потік", через Сербію і Австрію.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Угорщину не "розкручувати" емоції через підписання газової угоди з "Газпромом".

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