Торгова війна України з Білоруссю: хто здобуде перемогу

Україна може стати учасником нової торгової війни – цього разу з Білоруссю. Casus belli (формальний привід для оголошення війни) – арешт білоруською владою опозиціонера Романа Протасевича. Обидві сторони вже готують списки торгових санкцій проти товарів, які вони купують у сусіда.

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Сайт "Сегодня" розібрався, наскільки ймовірні реальні обмеження, хто може перемогти в цій війні, а хто виявиться переможеним.

Що продаємо, що купуємо

Білорусь входить у топ-5 торгових партнерів України. За даними Держслужби статистики України, товарообіг між Україною і Білоруссю склав у I кварталі нинішнього року майже 1,17 млрд доларів. Сальдо не в нашу користь: купуємо набагато більше, ніж продаємо. За січень-березень експорт був 305,9 млрд доларів (-13,4% порівняно з 1-м кварталом 2020 року), імпорт – 863,7 млрд доларів (+23,1% за той же період), перевищення більш ніж у 2,8 разу.

Головне джерело нашого "мінуса" – подорожчали з минулого року нафтопродукти, які становлять найбільшу статтю імпорту – майже половина. За три місяці їх було ввезено на 416 млн доларів. Не секрет, що пальне є так званим критичним імпортом, без нього не може працювати економіка будь-якої країни.

Що ще входить в топ-5 позицій нашого експорту й імпорту з Білоруссю – див. інфографіку.

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Білоруси "вдарили першими"

У відповідь на політичні санкції з боку України – це заборона на польоти до нас літаків авіакомпанії "Белавіа" – літала в чотири міста: Київ, Одеса, Львів, Харків – на економічному "фронті" білоруси "вдарили першими": Рада міністрів Білорусі підготувала список із 15 українських товарів, на які треба отримувати одноразові ліцензії. Це шоколад, цукерки, кондвироби, соки, пиво, деякі будматеріали, шпалери, меблі, сільгосптехніка, пральні машини і навіть туалетний папір. Тобто все те, що виробляється в Білорусі в достатній кількості. Тобто, ввезення не заборонили, але його обсяги будуть регулювати в ручному режимі, по суті, підтримка свого виробника.

Ходили розмови про те, що припиняться поставки в Україну білоруського пального, але це виявилося фейком. Обсяги продажів на червень справді зменшилися в 5,5 разу, але тільки бензину А-95 і дизпального, і це на пару місяців, в зв'язку з плановим ремонтом Мозирського НПЗ. Експерт паливного ринку Сергій Куюн (консалтингова група "А-95") прогнозує в зв'язку з цим тимчасову турбулентність на українському ринку і невеликі перебої з продажем бензину А-95. Дизпального, за його словами, було закуплено в квітні з запасом.

Українська сторона не вводила ніяких заборон стосовно білоруських товарів, кажуть економісти. Поки лише нібито готується перелік товарів. Але, за інформацією наших джерел у Мінекономрозвитку, торгівлі та сільського господарства, заборони точно не торкнуться нафтопродуктів.

Що кажуть економісти

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Експерти зазначають, що білоруські санкції виявилися дуже м'якими і торкнулися заборони на ввезення товарів, частка яких на ринку Білорусі незначна, за винятком пива – його імпортують на суму до 10 млн доларів на рік.

Глава Секретаріату ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський каже, що Білорусь завжди вигравала від напружених відносин між Україною і РФ, тому йти на ескалацію їм немає сенсу.

"Україна в ході торгових воєн із РФ швидко навчилася знаходити нові ринки збуту та імпорту, а Білорусі цьому належить вчитися. Більше постраждають вони, а не ми, зокрема, втратять реекспорт російських товарів. І знайти нові ніші або повернути старі їм буде нелегко", – аналізує Андрій Забловський.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин уточнив, що 60% українського імпорту з Білорусі – нафтопродукти і бітум, який особливо потрібний для "великого будівництва", йдеться про автодороги. Ще 15% – калійні добрива, замінити які буде дуже складно, вони близько є тільки в РФ. А ось білоруське продовольство займає не більше 4% нашого ринку і обійтися без нього, в разі можливої заборони, легко, незважаючи на білоруський "бренд якості".

"Найбільше українців повинні хвилювати нафтопродукти, – аналізує Олег Пендзин. – Але заборони на їхній експорт немає, а вводити Україні заборону на їхній імпорт, значить, треба шукати нові ринки. Знайти можна, але не факт, що пальне там буде дешевше. А низька ціна на бензин для нашої влади – питання політичне".

Олег Пендзин упевнений: українці не будуть вводити проти Білорусі дзеркальних обмежень у вигляді заборони поставок продуктів – занадто малий ринок. Тому ситуація поступово зійде нанівець. Тим більше, що прямих заборон із їхнього боку немає, тільки індивідуальне ліцензування.

Що кажуть політексперти

Політичні експерти застерігають від подальшого посилення санкцій проти Білорусі. Експерт Українського центру прогнозування Геннадій Дубов нагадав: Білорусь є п'ятим за значенням торговельним партнером України. За його словами, ми таким чином можемо "вистрілити собі в ногу". Експерт пояснив, у чому це може нашкодити.

"Йдеться про символічний жест у відповідь на затримання білоруського опозиціонера. Ми це зробили, навіть надмірно, – говорить Геннадій Дубов. – Існує проблема в тому числі для українців, які лікуються в Білорусі, сімей, що живуть на дві країни, тощо. Плюс існує проблема того, що ми додаємо собі 1000 кілометрів кордону з недружньою країною. Тому ми нічого не виграли, але створили собі додатковий клопіт заради тільки певного символічного жесту. Якщо ми підемо ще далі, то ми можемо отримати проблеми з доставкою дизеля, бензину. Нам треба з'ясувати, як дорого можемо заплатити за такі символічні речі".

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Глава Центру прикладних політичних досліджень Володимир Фесенко впевнений: жорсткого економічного протистояння з Білоруссю, як було з РФ, очікувати не варто. За його словами, йдуть політико-психологічні ігри з боку білоруського лідера Олександра Лукашенка.

"Обмеження на політ "Белавіа" – політичне рішення: закрити зручний канал транспортного сполучення з Москвою для тих, хто туди літає регулярно. Тепер це більш складно, проблемно і дорого", – зазначив Володимир Фесенко.

Також експерт каже, що повномасштабна торгова війна більше вдарить по Білорусі, ніж по Україні. При товарообігу близько 4 млрд доларів на рік у нас із ними величезний торговий дисбаланс, який обернеться проблемою збуту для білорусів. Перш за все, мова йде про пальне.

Тим часом Євросоюз підштовхує Україну до введення заборони на білоруські продукти. Детальніше дивіться в сюжеті.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську