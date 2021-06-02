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Торгова війна з Україною: чому Білорусь постраждає набагато більше

2 червня, 14:29

Олександр Панченко , Ігор Тимофєєв

Україна швидко навчилася знаходити нові ринки збуту та імпорту, а Білорусі цього потрібно навчитися

У торговій війні з Україною Білорусь постраждає більше / Фото informator.news

У торговій війні з Україною Білорусь постраждає більше / Фото informator.news

Спроба Мінська оголосити Києву торгове ембарго і заборонити ввезення низки наших товарів, частка яких на ринку сусідньої країни не дуже велика, може вдарити по самій Білорусі, яка втрачає величезний український ринок. Про це йдеться в статті на сайті "Сьогодні" про те, хто може перемогти в торговій війні.

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Експерти зазначають, що білоруські санкції виявилися дуже м'якими і торкнулися заборони на ввезення товарів, частка яких на ринку Білорусі незначна, за винятком пива – його імпортують на суму до 10 млн доларів на рік.

Глава секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський каже, що Мінськ завжди вигравав від напружених відносин України з Росією, тому йти на ескалацію стосунків з Києвом йому нема сенсу.

"Україна в ході торгових воєн з РФ швидко навчилася знаходити нові ринки збуту та імпорту, а Білорусі цього потрібно вчитися. Більше постраждають вони, а не ми, зокрема, втратять реекспорт російських товарів. І знайти нові ніші або повернути старі їм буде нелегко", – аналізує Андрій Забловський.

Читайте також: Білорусь обмежила імпорт українських товарів (список)

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин уточнив, що 60% українського імпорту з Білорусі – нафтопродукти і бітум, який особливо потрібен для "великого будівництва", мова йде про автодороги. Ще 15% – калійні добрива, замінити які буде дуже складно, вони близько є тільки у РФ. А от білоруське продовольство займає не більш як 4% нашого ринку і обійтися без нього, в разі можливої заборони, легко, попри білоруський "бренд якості".

"Найбільше українців повинні хвилювати нафтопродукти. Але заборони на їхній експорт нема, а запроваджувати Україні заборону на їхній імпорт, значить, треба шукати нові ринки. Знайти можна, але не факт, що паливо там буде дешевше. А низька ціна на бензин для нашої влади – питання політичне", – каже Пендзин.

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Експерт упевнений: українці не будуть запроваджувати проти Білорусі дзеркальних обмежень у вигляді заборони поставок продуктів – занадто малий ринок. Тому ситуація поступово зійде нанівець. Тим більше, що прямих заборон з їхнього боку нема, тільки індивідуальне ліцензування.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що експерт Українського центру прогнозування Геннадій Дубов нагадав: Білорусь є п'ятим за значенням торговельним партнером України. За його словами, посилюючи санкції проти Мінська, Київ може "вистрілити собі в ногу".

Також нагадаємо, що в червні Білорусь у п'ять разів скоротить поставки 95-го бензину в Україні, проте на нашому ринку це повідомлення паніки не викликало.

Всі подробиці в спецтемі Білорусь проти всіх: що відбувається після арешту Протасевича

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