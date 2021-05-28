Торгова війна з Білоруссю, зниження зарплати і нові потяги на море – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

На море пустять нові поїзди, а середні зарплати впали / Фото: Укразалізниця, Сьогодні

У відносинах Києва і Мінська виникла криза, Кабмін вимагає від виробників пральних порошків змінити їхній склад, Укрзалізниця потішила новими потягами на південь, а шахраї вигадують нові схеми "розводу" довірливих українців.

Торгова війна з Білоруссю

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Білорусь фактично оголосила Україні торговельну війну, коли ввела режим індивідуального ліцензування на імпорт низки українських товарів. Під обмеження потрапили українські кондитерські вироби, шоколад, соки, пиво, плити ДСП і ДВП, шпалери, туалетний папір та пакування, цегла, керамічна плитка, скляні ампули, сільгосптехніка для посіву, пральні машини і меблі.

Рішення Радміну Білорусі набуде чинності через 10 днів після публікації і розраховане на шість місяців. Український Кабмін вже проводить консультації з виробниками щодо усунення негативних наслідків дискримінаційних дій уряду Білорусі.

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Фейковий бензин онлайн

Українські аферисти знайшли новий спосіб наживи. Вони почали пропонувати купити преміальний бензин в онлайні. За такою схемою обдурили вже два десятки осіб на суму понад 100 тис. гривень.

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Шахраї розміщують оголошення в інтернеті. Потім вони просять у своїх жертв завдаток – 30-40% від вартості "замовлення", обіцяють направити водія на потрібну АЗС, а потім пропадають разом з грошима. Дивіться, як не попастися на вудку пройдисвітів:

Відео: Сьогодні

Пральний порошок по-новому

Українських виробників миючих засобів хочуть зобов'язати зменшити кількість фосфатів у складі. Кабмін вже почав розробку законопроєкту, який стане компромісом з вимогою повністю заборонити фосфати в миючих засобах, вжитим 2019 року.

На щастя, переходити на нові стандарти пропонують поступово. Нові вимоги будуть поширюватися не тільки на пральні порошки, а й інші миючі засоби, як побутові, так і промислові.

Відео: Сьогодні

Зниження зарплати

Держстат повідомив, що в квітні-2021 у штатного працівника підприємств, установ та організацій середня номінальна зарплата склала 13 543 грн, що в 2,3 рази вище рівня мінімальної зарплати (6 000 грн), але в порівнянні з березнем вона зменшилася на 0,5%, а за останні 12 місяців зросла на 29,8%.

На тлі середньої зарплати по Україні (13 543 грн) і по Києву (20 422) виділяються п'ять областей-аутсайдерів:

Херсонська – 10 647 грн;

Волинська – 10 777 грн;

Кіровоградська – 10 780 грн;

Чернівецька – 10 826 грн;

Чернігівська – 11 174 грн.

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Нові потяги на море

З початку літа "Укрзалізниця" запустить нові потяги до моря з Кривого Рогу, Дніпра та Івано-Франківська:

з 3 червня – № 204/190 Кривий Ріг, Дніпро – Генічеськ;

з 5 червня – № 231/232 Івано-Франківськ – Генічеськ.

Потяг № 204/190 вирушатиме по непарних числах о 18:50. Прибуття в Генічеськ – о 3:40. Маршрут також пролягає через Нікополь, Запоріжжя, Мелітополь та Новоолексіївку. У зворотному напрямку рейс почне курсувати з 6 червня. Відправлення з Генічеська о 22:57, а прибуття до Кривого Рогу о 7:43.

Потяг № 231/232 вирушатиме по непарних числах о 14:42 і прибуватиме до Генічеська о 17:50 на наступний день. У зворотному напрямку рейс курсуватиме по парних числах. Відправлення о 11:20, прибуття в Івано-Франківськ – о 13:08 на наступний день.

Зупинки на маршруті – Новоолексіївка, Мелітополь, Запоріжжя, Дніпро, Козятин, Шепетівка, Львів.

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Нагадаємо, 27 травня сайт "Сьогодні" писав про дешеві авіаквитки на курорти і субсидії через е-сервіс.