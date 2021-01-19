Ринок пального: локдаун підняв ціни на скраплений газ

Минулого тижня нафтопродукти продовжили дорожчати. Головна новина – змінився ціновий тренд щодо зрідженого автогазу: після тривалого зниження його вартість пішла вгору і досить швидко.

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Які тенденції очікувати цього тижня, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

Минулого тижня головним ціновим ньюсмейкером став скраплений газ. Ціни на нього в роздробі не тільки перестали знижуватися, але і швидко пішли вгору.

За вартістю бензинів і дизеля картина виявилася строкатою. В одних областях пальне подорожчало символічно, на 2-5 коп./л, в інших – помітно, на 25-40 коп./л. У більшості областей зростання цін становило 10-15 коп./л. На Чернігівщині ціни на бензин і ДП не змінилися.

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Швидше паливо дорожчало там, де ціни на нього були низькими. Передусім це Сумська, Харківська, Полтавська області. На Полтавщині ціни зросли на 39-40 коп./л, це рекорд тижня.

У Києві, як і раніше, найдорожчий бензин А-95 – 28,33 грн/л (+12 коп./л). А ось за вартістю дизпалива Луганщина знову відібрала лідерство у столиці – 27,26 грн/л, на 4 коп./л дорожче, ніж в Києві. А-92, як і раніше, коштує найбільше в Луганській області – 27,16 грн/л.

Найнижчі ціни на бензин і ДП, як і раніше, в Сумській області (див. інфографіки).

Ціни на автогаз, які дружно знижувалися після Нового року в усіх регіонах, напередодні старого Нового року так само дружно пішли вгору. Найбільше газ подорожчав у Черкаській, Чернігівській та Житомирській областях – відразу на 40-45 коп./л, або на 4%.

Найдорожчий газ залишається в Луганській і Одеській областях – відповідно 13 грн/л і 12,99 грн/л, найдешевший у Чернігівській і Волинській – 12,23 і 12,24 грн/л.

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Розкид цін збільшився щодо бензину А-92 і дизпального, зменшився щодо бензину А-95 і щодо автогазу. Щодо А-92 розкид становить 20,2% (4,54 грн/л), було 20,1%, щодо А-95 – 19,9% (4,70 грн/л), було 20,3%, щодо дизелю – 17,8% (4,11 грн/л), було 17,4%, щодо автогазу – 6,3% (0,77 грн/л), було 8,5%.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 24,30 грн/л.

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 25,33 грн/л.

Ціни на ДП

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Середня ціна по Україні – 24,72 грн/л.

Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 12,61 грн/л.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть: подорожчання нафтопродуктів викликане тим, що вони тепер зроблені з дорожчої нафти. І ця тенденція найближчими місяцями посилиться. Геннадій Рябцев нагадав, що запізнення за часом між вартістю нафти і собівартістю нафтопродуктів становить 3-4 тижні. І вони вже минули.

"Трохи більше, ніж за місяць нафта подорожчала з 40 до 55 доларів за барель. Тепер до України надходить за імпортом дорожче пальне. Поки ціни зросли на 5% на тонні порівняно з груднем минулого року. Звідси і плавне зростання цін на бензин і ДП", – роз'яснив Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн зазначив, що після Різдва ціни на бензин і дизпальне в багатьох мережах продовжували йти вгору, але нерівномірно. З 11 по 16 січня одні мережі підвищили вартість бензину і ДП на 10 коп./л, інші – на 1 грн/л.

Так, всі види палива на станціях "Авантаж" подорожчали на 50 коп./л: А-92 – до 22,95 грн/л, А-95 – до 23,95 грн/л, ДТ – до 22,35 грн/л. Ціни в мережі Glusco зросли на 58 коп./л: А-92 – до 25,33 грн/л, А-95 – до 27,33 грн/л, ДП – до 26,33 грн/л. Shell в середньому підняла ціни на бензини і ДП на 20 коп./л. Так, бензин А-92 в цій мережі подорожчав до 25,99 грн/л, А-95 – до 27,65 грн/л, ДП – до 26,74 грн/л. На "БРСМ-Нафта" дизпальне в середньому подорожчало на 28 коп./л, бензини – на 20 коп./л. На станціях Mango ціни на бензини зросли на 50 коп./л, на ДП – на 70 коп./л, а на Motto пальне подорожчало на 13-23 коп./л.

Зростання цін продовжилося і після вихідних.

"Роздрібні оператори 18 січня ще підвищили ціни, – говорить Сергій Куюн. – Зокрема, "БРСМ-Нафта" в Київській, Полтавській та Черкаській областях підняла ціни на дизпальне на 10 коп./л, до 22,59-22,69 грн/л. Ціна бензинів на "БРСМ" не змінилась. Полтавська мережа "Автотранс" збільшила вартість всіх видів пального на 50 коп./л: А-92 подорожчав до 25,98 грн/л, А-95 – до 26,98 грн/л, ДП – до 25,48 грн/л. "Татнафта-Україна" підняла ціни на пальне на 87 коп./л".

Артем Куюн роз'яснив, що таке значне подорожчання автогазу викликано тим, що Аукціонний комітет Міненергетики через локдаун скасував торги з продажу скрапленого газу АТ "Укргазвидобування", найбільшого постачальника газу. Скасування торгів дестабілізувало ринок і призвело до значного подорожчання ресурсу.

"Ціна скрапленого газу зросла на 2160-2700 грн /т, до 19 580- 20 500 грн/т, – уточнив Артем Куюн. – Таке зростання впевнено випереджає динаміку підвищення цін на кордоні. Якщо на кордоні газ подорожчав на 1400 грн/т, то за підсумками аукціонів невеликих українських виробників зростання цін становило 2500 грн/т, що свідчить про велику складову ажіотажу".

Що може змінитися за тиждень

Експерти кажуть, що головним драйвером зростання цін на імпортне пальне до кінця січня стане нафта, що різко подорожчала.

"Цього тижня очікуємо подальше зростання цін в роздробі в середньому 20 коп./л, як на бензин, так і на дизель, – прогнозує Геннадій Рябцев. – Зростання цін в опті на кордоні вже становило понад 5%. Але якщо найбільша українська мережа АЗС "Приват", яка з жовтня тримає ціни стабільними, вирішить раптом їх підняти, то середнє зростання по Україні буде вже не 20, а 40 коп./л".

Сергій Куюн нагадав про сформування потенціалу зростання цін в роздробі на 1,5 грн/л. Причина – підвищення оптових цін. Зараз цей потенціал поступово реалізується.

"Та якщо "Приват" раптово підніме ціни, варто чекати пропорційного стрибка цін на всьому ринку", – говорить Сергій Куюн.

Артем Куюн бачить економічні підстави для подальшого зростання цін на газ ще на 50 коп./л через ажіотажне подорожчання в опті.

"У четвер, 21 січня, очікується, що, незважаючи на локдаун, торги таки проведуть, щоб збити ажіотаж на ринку. Ситуація стабілізується, оскільки ресурсу достатньо. Але ймовірність того, що роздрібний ринок знизить в зв'язку з цим ціни вже до кінця цього тижня, невелика. В кращому разі не буде подальшого подорожчання", – підсумував Артем Куюн.

Пальне, що подорожчало, не тільки б'є по кишені водіїв. Воно автоматично підвищує вартість доставки товарів і ціну проїзду. Детальніше дивіться в сюжеті

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