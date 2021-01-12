Ринок пального: куди підуть ціни в новому році

На стику років (і навіть десятиліть!) ціни на пальне вели себе на диво спокійно, хоча останіми днями грудня вони швидко підвищувалися. Дешевшав тільки скраплений газ.

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Які тенденції очікувати цього тижня, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за півмісяця

За останні дні грудня і першу декаду січня в більшості областей ціни на бензини і дизпальне підвищилися, але небагато. Як і прогнозували наші експерти, трейдери не зважилися їх значно піднімати на свята, коли споживання і так невисоке. А в Донецькій області бензин А-95 навіть подешевшав на 21 коп./л.

Винятком став столичний регіон. У Києві нафтопродукти подорожчали на 50-60 коп./л, в області – на 17-20 коп./л. У чотирьох областях: Львівській, Полтавській, Харківській, Херсонській – ціни зросли в межах 10-20 коп./л. В Одеській області на 21 коп./л подорожчало дизпальне. В інших областях вартість пального збільшилася на 1-8 коп./л.

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У столиці тепер найдорожчий не тільки бензин А-95, а й дизель. Звичайний, не преміальний, А-95, лише в Києві коштує дорожче 28 грн/л – 28,22, а ДП – 27,10 грн/л, це на 2 копійки більше, ніж на Луганщині. А-92, як і раніше, найдорожчий у Луганській області – 26,98 грн/л.

Найнижчі ціни на бензин і ДП, як і раніше, в Сумській області (див. інфографіки).

Ціна на автогаз знизилися в Києві і у всіх областях, крім Луганської (не змінилися), в межах 15 коп./л. Найбільше газ подешевшав на Черкащині та в Києві – відповідно на 20 коп./л і на 19 коп./л.

Найдорожчий газ в Одеській області – 12,79 грн/л, найдешевший в Чернігівській – 11,79 грнл.

Розкид цін збільшився щодо всіх видів пального. Щодо А-92 він становить 20,1% (4,52 грн/л), було 18,9%, щодо А-95 – 20,3% (4,76 грн/л), було 18,3%, щодо дизелю – 17,4% (4,02 грн/л), було 16,6%, щодо автогазу – 8,5% (1 грн/л), було 8%.

Ціни на А-92

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Середня ціна по Україні – 24,19 грн/л.

Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 25,22 грн/л.

Ціни на ДП

Середня ціна по Україні – 24,60 грн/л.

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Ціни на LPG

Середня ціна по Україні – 12,35 грн/л.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що на відносну стабільність цін вплинула велика кількість вихідних днів. Хоча окремі мережі, передусім з нижнього цінового сегмента, ціни все ж підвищили.

Сергій Куюн зазначив, що ціни в роздробі підвищувалися не одночасно: одні оператори підняли їх на свята, інші вже після них.

За інформацією Сергія Куюна, з 30 грудня 2020 р. по 6 січня 2021 року всі види палива на станціях "Авантаж" подорожчали на 50 коп./л: А-92 – до 22,45 грн/л, А-95 – до 23,45 грн/л, ДП – до 21,45 грн/л.

Shell в середньому підняла ціни на бензини на 9 і 15 коп./л, на ДП – на 14 коп./л: А-92 в цій мережі подорожчав до 25,79 грн/л, А-95 – до 27,45 грн/л, ДП – до 26,54 грн/л. На станціях "БРСМ-Нафта" дизпальне подорожчало на 4 коп./л, до 22,03 грн/л.

Мережа АЗК BVS збільшила вартість пального на 20-30 коп./л: А-92 подорожчав до 24,39 грн/л, А-95 – до 25,39 грн/л, ДП – до 24,19 грн/л. Мережа Mango підняла ціну на бензини на 10 коп./, на ДП – на 40 коп./л, а на Motto пальне подорожчало на 8-15 коп./л.

"Низка операторів роздрібного ринку підвищили ціни вже після 6 січня, – аналізує Сергій Куюн. – На станціях KLO бензин А-92 подорожчав на 50 коп./л, до 26,39 грн/л, А-95 і ДП – на 40 коп./л, до 27,39 грн/л і 25,79 грн/л відповідно. Дизельне пальне в мережі "БРСМ Нафта" в середньому зросло в ціні на 24 коп./л, до 22,27 грн/л. На 30 коп./л всі види пального подорожчали в мережі Marshal. А "Татнафта-АЗС-Україна" підвищила ціни на 95 коп./л".

Геннадій Рябцев говорить, що на кінець 2020 року ціна бензину і дизпального була економічно обґрунтованою. Слабкий висхідний тренд через очікування проблем в економіці у зв'язку з локдауном і на тлі зростання нафтових котирувань з лишком перекрив усі ризики зростання цін імпортного пального на кордоні, закладені трейдерами в нинішні ціни.

За словами Артема Куюна, роздрібні мережі протягом двох тижнів поступово вибирали потенціал в 50 коп. за л скрапленого газу для зниження цін, але дуже повільно. Газ подешевшав у середньому по країні на 7 коп./л, а максимальне здешевлення було в Черкаській області – в середньому на 20 коп./л.

Що може змінитися за тиждень

Експерти поки дають обережні прогнози, але зазначають, що головним драйвером зростання цін на імпортне пальне до кінця січня може стати нафта, що різко подорожчала. Нагадаємо: в жовтні минулого року її барель коштував 37 доларів, у грудні – понад 45, а в січні – злетів до 55 доларів.

"Бензини вже подорожчали в опті на 3-4%, дизпальне поки ні, – каже Геннадій Рябцев. – ДП на ринку достатньо, тому ціна на нього залишиться стабільною. А ось бензини чекає невелике зростання, в середньому не більше 20 коп./л і не у всіх мережах. Але за умови, що гривня не дешевшатиме, інакше пальнево подорожчає набагато швидше".

Сергій Куюн говорить про формування потенціалу зростання цін в роздробі на 1,5 грн/л. Причина – підвищення оптових цін. За його словами, роздрібні ціни може "прорвати" в будь-який момент, причому зростання очікується не менше, ніж на 1 грн/л. Але ймовірність такого зростання цього тижня експерт оцінює, як невисоку: в Україні локдаун, споживання пального невелике, а запасів його на ринку достатньо.

Стосовно ринку автогазу, то, за оцінкою Артема Куюна, ситуація буде різною залежно від регіонів.

"На ринку в січні виявився локальний дефіцит ресурсу, хоча загалом обсяги поставок достатні, – аналізує Артем Куюн. – Тим не менш через перекоси ціни в опті вже зросли приблизно на 70 коп./л. Тому цього тижня ситуація по регіонах буде різною. У деяких областях можливе навіть зростання роздрібних цін у мережах-дискаунтерах".

Експерт оцінює потенціал подорожчання в 30 коп./л, але очікує, що в більшості областей ціни збережуть стабільність.

Роздуми про те, де взяти гроші на пальне, не повинні відволікати водіїв від контролю за дорожньою обстановкою. А вона ускладнилася: Кабмін дозволив велосипедистам і водіям легкого електротранспорту їзду смугами для тролейбусів і маршруток. Марщруточники вже скаржаться, що таких учасників руху погано видно – багато хто з них не має світловідбивних елементів. Детальніше дивіться в сюжеті.

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