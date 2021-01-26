Паливний ринок: ціни приготувалися до стрибка

На минулому тижні середні по Україні ціни на бензин і дизпаливо практично зупинилися. А ось газ, навпаки, істотно подорожчав.

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Чому виник такий парадокс, і які тенденції очікувати в останній тиждень січня, розповіли наші експерти: директор "Консалтингової групи" А-95 "Сергій Куюн, заступник директора Науково-технічного центру" Психея "Геннадій Рябцев і аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн.

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Що змінилося за тиждень

На минулому тижні скраплений газ залишився головним ціновим ньюсмейкером . Ціни на нього в роздробі півмісяця йдуть угору. Подорожчання вже досягло в середньому по Україні 50 коп. /л або 4%.

За вартістю бензинів і дизеля картина залишається строкатою. В одних областях паливо подорожчало символічно, на 1-5 коп. /л , в інших – помітніше, на 10-15 коп. /л . У шести областях ціни на бензин і ДТ не змінилися, а на Закарпатті та Миколаївщині статистика побачила їх зниження на 1 коп. /л .

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Найвищі ціни в Луганській області, найнижчі – в Сумській (див. Інфографіки).

А ось автогаз подорожчав набагато більше, ніж бензини і дизель. Мінімальне зростання цін склало за тиждень 20 коп. /л (Тернопільська область), максимальне 69 коп. /л (Київ). У більшості областей газ подорожчав на 30-47 коп. /л .

Найдорожчий газ в Одеській області -13,37 грн / л, найдешевший у Чернігівській – 12,67 грн / л.

Розкид цін зменшився за всіма видами палива. За А-92 розкид становить 19,5% (4,43 грн / л), було 20,2%, по А-95 – 17,9% (4,25 грн / л), було 19,9%, по дизелю – 17,5% (4,06 грн / л), було 17,8%, по Автогаз – 5,5% (0,70 грн / л), було 6,3%.

Ціни на А-92

Середня ціна по Україні – 24,33 грн / л

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Ціни на А-95

Середня ціна по Україні – 25,35 грн / л

Ціни на ДТ

Середня ціна по Україні – 24,75 грн / л

Ціни на LPG

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Середня ціна по Україні – 12,98 грн / л

Аналіз ситуації на ринку

Геннадій Рябцев зазначив, що темпи зростання цін в опті на бензин і дизпаливо за тиждень знизилися з 5% до 1%. При цьому продажі в роздрібних мережах скоротилися через локдауна. Тому і нафтопродукти помітно дорожчали не скрізь, а лише в окремих мережах і не в усіх областях.

Експерт визнає, що потенціал подорожчання палива приблизно на 1,5 грн / л зберігся. І найближчим часом буде реалізований.

Детальніше про це розповів Сергій Куюн.

"Аналітики" А-95 "підрахували: з 7500 українських АЗС майже 4300 або близько 60%, торгують зараз бензином і ДТ в нуль, а то і в збиток, – говорить Сергій Куюн. – Перш за все це мережі -діскаунтери, мають найнижчі ціни – "Авантаж", БРСМ. Прибуткові лише брендові АЗС і АЗС середнього цінового сегмента – ОККО, WOG, Glusco, KLO і ще кілька ".

"Якорем" ринку, за словами Сергія Куюна, є українська мережа "Приват", яка більше трьох місяців тримає стабільні ціни, хоча нафта за цей час подорожчала майже в 1,5 рази. Конкуренція дуже жорстка, ніхто не хоче втрачати клієнтів, навіть готові якийсь час торгувати у збиток. Тому і ціни поки стоять, стверджує експерт.

Артем Куюн повідомив, що оптова вартість скрапленого газу на умовах самовивозу з 4 по 22 січня зросла на 1 650 грн / т (8,8%), до 20 350 грн / т. Цим і пояснюється безперервне зростання цін, в окремих мережах він дійшов до 1,5 грн / л (більше 15%).

"Тільки за 22-25 січня середня ціна на автогаз в мережах АЗС підвищилася на 9 коп. / л , до 12,98 грн / л, – говорить Артем Куюн. – У мережі WOG продукт подорожчав на 18 коп. /л , до 13,79 грн / л. Glusco і "Фактор" підняли ціни на 30 коп. /л , до 13,21 і 12,50 грн / л відповідно. Мережа "Приват" в середньому підвищила ціни на 6-10 коп. / л , до 12,30-12,31 грн / л. Найбільше підвищення цін в цій мережі – в Одеській області, на 60 коп. / л , до 12,85 грн /л. KLO і "Авантаж 7" підняли ціни на 15 і 10 коп. /л , до 13,39 і 12,22 грн / л відповідно. Ще ряд мереж збільшили цифри цінників на автогаз на 5-20 коп. / л ".

Що може змінитися за тиждень

Геннадій Рябцев і Сергій Куюн поки дають обережні прогнози. На їхню думку, все буде залежати від дій менеджменту групи "Приват". Якщо вони зрушать ціни вгору – пропорційно за ними піде і весь ринок.

Але Рябцев упевнений: до кінця січня "Приват" міняти ціни не буде. Тому ринок бензину і дизеля чекає ще тиждень відносної стабільності.

"Можливі коригування цін в окремих, не брендових мережах", – уточнив Геннадій Рябцев.

Сергій Куюн говорить, що ситуація важко прогнозована, хоча потенціал зростання досяг вже 2 грн / л, "цінова пружина" стиснулася до межі.

"Економічні розрахунки показують: бензин уже повинен бути дорожче на 2 грн / л, дизпаливо – на 1 грн / л, – аналізує Сергій Куюн. – Ситуація деформована, найбільший гравець ринку тримає ціни, не коментуючи свою цінову політику. Тому в будь-який момент можна очікувати, що ціни "прорве". Станеться це в січні чи вже на початку лютого, поки неясно ".

Артем Куюн конкретніший за інших експертів. За його розрахунками, потенціал подорожчання газу вичерпаний.

"Можливо, окремі мережі" наздоженуть "колег, але не більше. Ресурс дешевшає, ціна скрапленого газу 25 січня на торгах знизилася до 19390-19620 грн / т, це на 170-240 грн / т нижче, ніж на минулих торгах. Наступила тиждень буде спокійним, а під вихідні може початися падіння у дискаунтерів ", – підсумував Артем Куюн.

Чому АЗС піднімають ціни на паливо, і як це може вплинути на вартість проїзду і ціну продуктів, дивіться в сюжеті

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