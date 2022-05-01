Паливна паніка закінчиться не скоро? Коли українці зможуть купувати бензин без черг на АЗС

Бензинова криза в Україні, що виникла через війну з Росією, неможливо легко подолати

Бензинова криза в Україні продовжується / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Дефіцит палива на українських заправках збережеться і у травні, хоча українські компанії ще у квітні закупили достатню кількість пального для споживачів.

Про це в ефірі телемарафону каналі "Україна 24 – сказав директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн.

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За його словами, влада вже намагається вирішити проблему з дефіцитом палива, проте це досить довгий процес.

"Проблеми навіть не у нас, а у Європи, яка не має відповідних транспортних потужностей, щоб пальне оперативно доставити. Українські компанії придбали великі обсяги у квітні, але вони не можуть їх доставити в Україну через брак вагоноцистерн, локомотивів. Наразі цю проблему уряд постарається вирішити", – каже Сергій Куюн.

Він також розповів, що зараз в Україні пальне не зберігають на нафтобазах через війну та ракетні обстролели – його одразу ж доставляють на АЗС.

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"Ринок через війну і дефіцит пішов такою логістикою на колесах, коли зберігання практично немає. Це і безпечніше, адже ніде немає великих запасів пального, і це розосередження палива по АЗС дозволяє оперативніше розвозити паливо. Тому зараз проблема з нафтобазами поки що взагалі не актуальна", – зазначив Куюн.

Що чекає на ринок пального?

На думку експертів Світового банку, вартість пального досягне "історично високих показників".

Ціни на енергоносії зростуть більш ніж на 50% протягом 2022 року, а стабілізувати ринок вдасться лише протягом 2023-2024 років.

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Все це через війну з Росією, що порушила логістику та виробничі процеси, зазначається, що таке масштабне подорожчання ринок пального переживає вперше з 2013 року.

Раніше ми розповідали, що в Україні з'явилася онлайн-карта з працюючими АЗС, та писали, що на деяких мережах АЗС розпочали продавати новий вид бензину – А-95 ЕСО.