Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😷 Штам Омікрон ⚽ Верес - Динамо: онлайн 💸 Тисяча Зеленського Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

ТОП-5 найоплачуваніших професій: хто в Україні заробляє найбільше

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор розділу "Гроші"
4 грудня, 13:20
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Щоб заробити багато грошей, однієї освіти недостатньо, наразі важливо вивчити сучасні ринкові тенденції
Найбільше в Україні заробляють працівники ІТ-сфери
Найбільше в Україні заробляють працівники ІТ-сфери / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Людина, яка вибирає професію, орієнтується не лише на свої особисті переваги та інтереси, вона велику увагу звертає і на престижність тієї чи іншої спеціальності, а також на рівень оплати праці.

"Сьогодні" дізнавалися, на кого ж має сенс вчитися, щоб заробляти багато грошей. Ми склали перелік ТОП-5 високооплачуваних професій.

Реклама

ІТ-фахівець

У час неймовірних технологій сфера ІТ-бізнесу чи не найбільш потребує кваліфікованих працівників. Суми заробітної плати, за статистичними даними Work.ua, можуть сягати до 100 тисяч гривень (залежить від рівня знань, досвіду та напрямку діяльності).

До переліку входять професії: інформаційних директорів (до 100 тисяч грн.), ".Net-програмістів" (70 тисяч грн.), Java developer (60 тисяч грн.), Team leade (50 тисяч грн.), Game developer (37500 гривень) тощо.

Топ-менеджер

За даними з 245 вакансій, розміщених на Work.ua, в середньому топ-менеджер в Україні заробляє 32500 грн.

Реклама

Якщо розглядати конкретно по містах України, то лідером є Дніпро, де працівник такої ланки може отримувати до 73 тисяч гривень, у Києві цей показник сягає 40 тисяч гривень.

Зауважимо, що топ-менеджер — це фахівець високого рангу, який здатен швидко вирішувати проблеми, чітко розуміти свою роль у компанії та вести її у певному напрямку, а також розуміти, що на його плечі покладена величезна відповідальність.

Амбітність, дисциплінованість, комунікабельність, навички лідерства — якості, без яких топ-менеджер не ТОП. Бути таким в університеті не навчать. Окрім профільної, для надбання певних знань потрібна ще й додаткова освіта: курси, тренінги, а головне — практика.

Реклама

Топ-менеджерами відразу не стають. До цієї посади потрібно рости, йти вперед крок за кроком по професійній сходинці.

Стоматолог

Стільки років, витрачених в університеті, не пройдуть даремно для стоматологів. Сьогодні це одна з найбільш високооплачуваних професій. Така діяльність також має неабиякі перспективи росту, особливо для стоматологів-ортодонтів.

За даними з 368 вакансій, розміщених на Work.ua за останні 3 місяці, такому працівнику пропонують в середньому 27500 гривень. Зауважимо, що показник середній. У столиці, наприклад, заробітна плата стоматолога сягає понад 37 тисяч гривень.

За кордоном же професія стоматолога оплачується дещо більще. Якщо взяти до прикладу сусідню Польщу, то у державних клініках він може отримувати від 1700 євро/місяць, а у приватних клініках: від 4000 євро/місяць. Зверніть увагу, що 85% стоматологічних клінік у Польщі – приватні.

Телеведучий

Сфера інформації і телекомунікації, за даними Держстату, пропонує українцям більше 15 тисяч гривень. Коли мова йде про роботу телеведучого, то згідно з інформацією 61 вакансії, розміщених протягом останніх трьох місяців на Work.ua, в Україні він заробляє 25 тисяч гривень.

Найбільше телеведучим платять у Харкові — близько 30 тисяч гривень.

Тож додамо, що креативні та творчі професії завжди матимуть попит на ринку праці. І навіть, якщо ви спеціаліст однієї сфери, перекваліфікуватися справа не важка. В додаток до всього, матимете перевагу, і свою першу освіту можете застосувати собі на благо.

Рієлтор

Грамотний ріелтор поєднує в собі аналітика (знає ринок, аналізує співвідношення пропозиції і попиту), психолога (здатен створити сприятливу атмосферу на зустрічах), юриста (знає законодавство та порядок укладення угод з нерухомістю), торговця (правильно подає інформацію як про позитивні моменти, так і про недоліки нерухомості, що продає чи здає в оренду).

Заробітна плата рієлтора (якщо він працює самостійно) не має конкретної межі, суми можуть сягати достатньо високих показників. Проте, якщо говорити про вакансії на сайтах пошуку роботи, то в середньому спеціаліст такої сфери заробляє 29 тисяч гривень, в Києві ця сума перевищує 37 тисяч грн.

Тож проаналізувавши ринок праці, можна сміливо сказати: вакансій з хорошою заробітною платою немало. Проте питання полягає в іншому: чи достатньо в українців, що шукають роботу, кваліфікації, знань, вмінь, досвіду для тієї чи іншої діяльності.

Кожен повинен розуміти, що стати топ-менеджером відразу після закінчення університету, не маючи при цьому ніякого досвіду, неможливо. Карʼєра вибудовується крок за кроком. Кваліфікація підвищується — заробітна плата зростає.

Середній рівень зарплати по Україні

Середній рівень заробітної плати, за словами президента України, сягає більше 500 доларів, себто 14 тисяч гривень. Хоча пересічний українець, який заробляє, як то кажуть, "на своєму горбу", не погоджується з таким твердженням. Багато хто і в очі не бачив таких грошей.

Хоча президентські слова підтверджує й офіційна статистика, спеціалісти кажуть, що середню зарплатню рахують неправильно. Наприклад, враховують лише штатних працівників, а це тільки сім мільйонів українців.

Хоча українці стверджують, що і 500 доларів — сума недостатня для життя, адже ціни зростають швидше, ніж зарплати.

Раніше "Сьогодні" писав, на скільки зросла мінімальна заробітна плата та що буде з нею у 2022 році.

А також дізнавалися: як підзаробити на інвестиціях, та куди найкраще всього вкладати свої кошти.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Керівник проекту "Гроші" Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.29

Російський рубль (₽)

0.3703

Євро (€)

30.94

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Стокгольм та на Корфу!
Дізнатись про нові напрямки
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Карантинні прогнози
Що чекає на підприємців
Вакцинуйся знанням!
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Біржа прогнозів
Продавати чи купувати долари?
Експертні поради
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,79
30,69
29,79
19,57
30,98
29,85
28,75
19,26
31,45
30,95
30,00
18,32
31,50
31,00
30,00
18,33
33,79
30,79
30,17
19,00
33,88
30,87
30,27
18,97
33,99
30,87
30,27
19,64
33,99
30,87
30,27
19,64
34,59
30,00
28,29
18,98
36,97
30,87
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти