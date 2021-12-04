ТОП-5 найоплачуваніших професій: хто в Україні заробляє найбільше

Щоб заробити багато грошей, однієї освіти недостатньо, наразі важливо вивчити сучасні ринкові тенденції

Найбільше в Україні заробляють працівники ІТ-сфери / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Людина, яка вибирає професію, орієнтується не лише на свої особисті переваги та інтереси, вона велику увагу звертає і на престижність тієї чи іншої спеціальності, а також на рівень оплати праці.

"Сьогодні" дізнавалися, на кого ж має сенс вчитися, щоб заробляти багато грошей. Ми склали перелік ТОП-5 високооплачуваних професій.

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ІТ-фахівець

У час неймовірних технологій сфера ІТ-бізнесу чи не найбільш потребує кваліфікованих працівників. Суми заробітної плати, за статистичними даними Work.ua, можуть сягати до 100 тисяч гривень (залежить від рівня знань, досвіду та напрямку діяльності).

До переліку входять професії: інформаційних директорів (до 100 тисяч грн.), ".Net-програмістів" (70 тисяч грн.), Java developer (60 тисяч грн.), Team leade (50 тисяч грн.), Game developer (37500 гривень) тощо.

Топ-менеджер

За даними з 245 вакансій, розміщених на Work.ua, в середньому топ-менеджер в Україні заробляє 32500 грн.

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Якщо розглядати конкретно по містах України, то лідером є Дніпро, де працівник такої ланки може отримувати до 73 тисяч гривень, у Києві цей показник сягає 40 тисяч гривень.

Зауважимо, що топ-менеджер — це фахівець високого рангу, який здатен швидко вирішувати проблеми, чітко розуміти свою роль у компанії та вести її у певному напрямку, а також розуміти, що на його плечі покладена величезна відповідальність.

Амбітність, дисциплінованість, комунікабельність, навички лідерства — якості, без яких топ-менеджер не ТОП. Бути таким в університеті не навчать. Окрім профільної, для надбання певних знань потрібна ще й додаткова освіта: курси, тренінги, а головне — практика.

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Топ-менеджерами відразу не стають. До цієї посади потрібно рости, йти вперед крок за кроком по професійній сходинці.

Стоматолог

Стільки років, витрачених в університеті, не пройдуть даремно для стоматологів. Сьогодні це одна з найбільш високооплачуваних професій. Така діяльність також має неабиякі перспективи росту, особливо для стоматологів-ортодонтів.

За даними з 368 вакансій, розміщених на Work.ua за останні 3 місяці, такому працівнику пропонують в середньому 27500 гривень. Зауважимо, що показник середній. У столиці, наприклад, заробітна плата стоматолога сягає понад 37 тисяч гривень.

За кордоном же професія стоматолога оплачується дещо більще. Якщо взяти до прикладу сусідню Польщу, то у державних клініках він може отримувати від 1700 євро/місяць, а у приватних клініках: від 4000 євро/місяць. Зверніть увагу, що 85% стоматологічних клінік у Польщі – приватні.

Телеведучий

Сфера інформації і телекомунікації, за даними Держстату, пропонує українцям більше 15 тисяч гривень. Коли мова йде про роботу телеведучого, то згідно з інформацією 61 вакансії, розміщених протягом останніх трьох місяців на Work.ua, в Україні він заробляє 25 тисяч гривень.

Найбільше телеведучим платять у Харкові — близько 30 тисяч гривень.

Тож додамо, що креативні та творчі професії завжди матимуть попит на ринку праці. І навіть, якщо ви спеціаліст однієї сфери, перекваліфікуватися справа не важка. В додаток до всього, матимете перевагу, і свою першу освіту можете застосувати собі на благо.

Рієлтор

Грамотний ріелтор поєднує в собі аналітика (знає ринок, аналізує співвідношення пропозиції і попиту), психолога (здатен створити сприятливу атмосферу на зустрічах), юриста (знає законодавство та порядок укладення угод з нерухомістю), торговця (правильно подає інформацію як про позитивні моменти, так і про недоліки нерухомості, що продає чи здає в оренду).

Заробітна плата рієлтора (якщо він працює самостійно) не має конкретної межі, суми можуть сягати достатньо високих показників. Проте, якщо говорити про вакансії на сайтах пошуку роботи, то в середньому спеціаліст такої сфери заробляє 29 тисяч гривень, в Києві ця сума перевищує 37 тисяч грн.

Тож проаналізувавши ринок праці, можна сміливо сказати: вакансій з хорошою заробітною платою немало. Проте питання полягає в іншому: чи достатньо в українців, що шукають роботу, кваліфікації, знань, вмінь, досвіду для тієї чи іншої діяльності.

Кожен повинен розуміти, що стати топ-менеджером відразу після закінчення університету, не маючи при цьому ніякого досвіду, неможливо. Карʼєра вибудовується крок за кроком. Кваліфікація підвищується — заробітна плата зростає.

Середній рівень зарплати по Україні

Середній рівень заробітної плати, за словами президента України, сягає більше 500 доларів, себто 14 тисяч гривень. Хоча пересічний українець, який заробляє, як то кажуть, "на своєму горбу", не погоджується з таким твердженням. Багато хто і в очі не бачив таких грошей.

Хоча президентські слова підтверджує й офіційна статистика, спеціалісти кажуть, що середню зарплатню рахують неправильно. Наприклад, враховують лише штатних працівників, а це тільки сім мільйонів українців.

Хоча українці стверджують, що і 500 доларів — сума недостатня для життя, адже ціни зростають швидше, ніж зарплати.

Раніше "Сьогодні" писав, на скільки зросла мінімальна заробітна плата та що буде з нею у 2022 році.

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