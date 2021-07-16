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ТЕС працюють на максимальній потужності в умовах кризи і підвищеної аварійності обладнання, – ДТЕК

16 липня 2021 14:30

Ірина Ненько Ірина Ненько

Ряд енергоблоків ТЕС "ДТЕК Енерго" були змушені вийти в аварійний ремонт

Фото: ДТЕК

Фото: ДТЕК

Випадки аварійних ремонтів енергоблоків ТЕС різко зросли через підвищене навантаження на обладнання в умовах системної кризи в галузі. Про це йдеться в заяві компанії "ДТЕК Енерго", повідомляє "Главком".

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"В умовах, коли через аномально низькі ціни, які не покривають мінімальної собівартості виробництва будь-якого виробника електроенергії, дві третини енергоблоків ТЕС і третина блоків АЕС були змушені зупинитися, ТЕС "ДТЕК Енерго" працювали на максимумі. Але працювати у такому кризовому режимі тривалий час технічно неможливо", – йдеться у заяві компанії.

Станом на 15 липня ряд енергоблоків ТЕС "ДТЕК Енерго" були змушені вийти в аварійний ремонт.

"Ручне управління ціноутворенням, нестабільність і дисбаланси, викликані бездіяльністю регулятора ринку в питанні цінових маніпуляцій трейдерів-спекулянтів, накопичені і непогашені борги перед учасниками балансуючого ринку, викликали гострий дефіцит оборотних коштів для підготовки генерації до опалювального сезону. Мова, насамперед, про необхідність закупівлі палива, ремонту і підтримки обладнання в належному технічному стані", – повідомили у "ДТЕК Енерго".

Компанія у черговий раз закликала НКРЕКП, профільне міністерство та інші зацікавлені сторони невідкладно втрутитися у ситуацію, виправити дисбаланси, нестабільність і ручне управління на ринку, що призвели генерацію до втрати ліквідності.

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Нагадаємо, на початку липня ціни на електроенергію впали до рівня у 2-3 рази нижче собівартості через маніпуляції спекулянтів і посередників.

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У результаті 6 липня припинила роботу Слов'янська ТЕС "Донбасенерго" і ряд ТЕЦ у Києві і Харкові. Запаси вугілля за два тижні впали на 14% – до 1,1 млн тонн.

Компанія "Донбасенерго" причиною аномального обвалу цін назвала "систематичні маніпуляції на ринку, а також недосконалість регуляторних норм".

За даними депутатів – членів Тимчасової слідчої комісії, ціновими маніпуляціями на ринку електроенергії займалися близькі до керівництва НКРЕКП компанії-посередники.

Зокрема, депутати ідентифікували три компанії із річним оборотом 15 млрд грн, оформлені на родичів підлеглих глави НКРЕКП Валерія Тарасюка.

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Через зупинку ТЕС лідер профспілки гірників Михайло Волинець попередив про ризик зупинки вугільних шахт.

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