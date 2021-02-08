ТЕС ДТЕК працюють 28 енергоблоками із 35 доступних, в резерві – ще 7 блоків

7 лютого теплова генерація ДТЕК покрила своєю роботою збої, які були в енергосистемі України

Теплоелектростанції енергохолдингу ДТЕК працюють в енергосистемі 28 енергоблоками, в резерві залишаються ще 7 енергоблоків, а загалом у ДТЕК наразі – 35 доступних енергоблоків ТЕС в енергосистемі загальною потужністю – 5,85 ГВт.

Реклама

Про це 8 лютого повідомив прес-центр компанії, пише ExPro.

"Станом на 8:30 08.02.2021, заявлена потужність працюючих і резервних енергоблоків 5 853 МВт. Працюють в енергосистемі 28 енергоблоків ТЕС ДТЕК з 35 доступних. Найближчим часом планується включити в енергосистему ще 3 енергоблоки", - йдеться у заяві компанії.

У ДТЕК також зауважили, що згідно із графіком виробництва, 7 енергоблоків (4 – Бурштинської ТЕС, 1 – Луганської ТЕС, 1 – Курахівської ТЕС та 1 – Ладижинської ТЕС) поки не затребувані енергосистемою і сьогодні знаходяться в резерві: "Ситуація може змінитися, і при виникненні дефіциту в енергосистемі – енергетики готові до команд НЕК "Укренерго" на підйом резервних енергоблоків".

Більше того, ДТЕК проінформував, що у плановому ремонті наразі знаходиться всього 1 енергоблок (№11 Придніпровська ТЕС). А енергоблок №7 Курахівської ТЕС вчора був виведений із планового ремонту і вже несе 175 МВт навантаження.

Реклама

При цьому, вчора був переведений в аварійний ремонт енергоблок № 9 Бурштинської ТЕС, через збільшення обсягу робіт на турбоагрегаті. Компанія також зазначила, що 7 лютого теплова генерація відпустила на 3 млн кВт·год більше електроенергії в енергосистему, ніж у плановому відпуску (план – 92 кВт·год, факт – 95 кВт·год).

А на балансуючому ринку теплова генерація ДТЕК за 7 лютого отримала команди на навантаження в обсязі 6 865 МВт·год, тим самим покривши своєю роботою збої, які були в енергосистемі України.

Як зауважили в енергохолдингу, за період грудень-січень ТЕС ДТЕК працювали на 20% вище прогнозного балансу Міністерства енергетики, через енергоблоки АЕС, які не вийшли вчасно з ремонтів та аварійно туди зайшли у розпал ОЗП.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама