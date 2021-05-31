Тепловики звинуватили "Нафтогаз" у дискримінації і зажадали зниження ціни газу

Тепловики зажадали зниження ціни газу / Фото: Wikipedia

Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання "Укртеплокомуненерго" (МАУТКЕ) вважає, що НАК "Нафтогаз України" не виконує доручення президента щодо договору про постачання природного газу.

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Як повідомляє пресслужба асоціації, вона направила звернення заступнику керівнику Офісу президента, Мінрегіону та Асоціації міст України.

У заяві йдеться, що примірний договір постачання природного газу для виробництва теплової енергії від ТОВ "Нафтогаз трейдинг" підприємства ТКЕ отримали 29 травня, однак умови договору повністю суперечать дорученню президента.

Так, договір передбачає ціну газу на виробництво теплової енергії у 7583,89 грн з ПДВ і транспортуванням, замість 7400 грн — як передбачено дорученням. При цьому передбачена передоплата вартості спожитого газу і штрафні санкції за порушення термінів її проведення.

Також договором передбачено безспірне списання банком коштів з рахунків підприємств без їхньої згоди у разі виникнення заборгованості за спожитий природний газ, для чого ТКЕ повинно укласти відповідний договір з банком.

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У зверненні МАУТКЕ також йдеться, що договірні вимоги "Нафтогаз трейдинг" призведуть до дестабілізації роботи підприємств ТКЕ із забезпечення споживачів тепловою енергією.

"Ці вимоги мають дискримінаційний і протиправний характер, що у результаті знову призведе до виникнення значної заборгованості за спожитий природний газ і значних сум штрафних санкцій, джерел покриття яких немає. Враховуючи це, надісланий договір постачання природного газу ТОВ "Нафтогаз Трейдинг" не відповідає вимогам доручення президента України, і "Нафтогаз трейдинг" необхідно привести його у повну відповідність та врахувати всі пропозиції і зауваження до нього, розроблені спільно Асоціацією "Укртеплокомуненерго" та Асоціацією міст України", – сказано у зверненні МАУТКЕ.

Нагадаємо, з 1 травня побутових споживачів в Україні перевели на річні тарифи на газ. Наприкінці травня, постачальники газу оновлюють прайси на червень, та поки що масово зниження цін не спостерігається.

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