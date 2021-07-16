Візки з секретом і штучні запахи. Як магазини змушують нас купувати непотрібну їжу

Ми набираємо повні візки і кошики, навіть не усвідомлюючи цього / Фото: AFP, freepik.com

Пішли в магазин за молоком і хлібом, а вийшли з повним кошиком продуктів – така ситуація знайома багатьом. А все через акції, яскраві цінники та навіть розташування товарів у залі. Сучасний маркетинг впливає на всі наші органи чуття – в результаті ми купуємо все більше і більше, навіть не звертаючи уваги на постійно зростаючі ціни. "Сьогодні" розбиралися, до яких хитрощів вдаються маркетологи.

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Перша пастка – візки для покупок. Ми часто беремо їх, навіть якщо збираємося купити тільки морозиво і воду – адже котити зручніше, ніж нести в руках. В результаті покупець намагається підсвідомо заповнити візок.

Не все так просто і зі звичайними кошиками. Їхня форма спеціально призначена для того, щоб людина купила якомога більше. Ближче до покупця кошик ширший, а далі – вузький, тому здається, що продуктів в ньому небагато.

Сюжет Дарини Добровольської

Ще одна хитрість – запах хліба по всьому супермаркету.

"Запах свіжого хліба провокує людину поїсти і попити. Ми заходимо, відчуваємо запах хліба, а там кулінарія – і сам Бог велів накупити їжі!", – пояснює маркетологиня Вікторія Єсауленко.

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Інший варіант – запах кави. Причому найчастіше пахне взагалі не кава – маркетологи активно використовують штучні ароматизатори, щоб покупці захотіли придбати якийсь продукт.

Якщо не спрацювали аромати, точно спрацює розташування продуктів. Їх ніколи не розміщують у випадковому порядку.

"Часто в супермаркетах на входах розташовані фрукти і овочі. Чому так? Тому що людина заходить і бачить: здорове харчування, бере собі овочі і відчуває, що вона молодець. А раз вона вже взяла помідори і яблука, то тепер може купити і чіпси" , – говорить Єсауленко.

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Крім того, на прилавках, на яких добре видно товар, зазвичай розміщують найдорожчі продукти.

Від зайвих покупок можуть врятувати походи в магазин виключно зі списком необхідного. Але і це часом не спрацьовує, тому що є акції та знижки. Вони змушують покупця переглянути свої плани і купити те, що він і не розраховував брати.

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Фінансовий радник Любомир Остапів рекомендує дотримуватися кількох правил, щоб не витрачати зайві гроші:

мати список запланованих покупок;

не йти в продуктовий магазин на голодний шлуно;

не йти в магазин в поганому настрої;

розглядати покупку продуктів не як метод боротьби зі стресом, а просто як необхідне для виживання дію.

Серед дієвих порад є ще один – брати з собою рівно стільки готівки, скільки необхідно на покупку продуктів зі списку.

Нагадаємо, раніше журналісти "Сьогодні" також перевіряли, скільки коштують борщ і окрошка і як змінилися ціни на ці страви за рік.