Тарифні протести: як у регіонах України мітингують проти високої ціни на газ (відео)

В уряді обіцяють, що українці платитимуть за газ менше

Жителі Запоріжжя, Херсона, Харкова та Дніпра вийшли на мітинги протесту проти підвищення цін на газ, хоча уряд уже пообіцяв знизити вартість кубометра блакитного палива на 30 відсотків.

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Про деталі розповідає кореспондент новин "Сьогодні" Дар'я Сметанко.

На пікет із платіжками вийшли жителі декількох селищ на Харківщині. Проти високої ціни на газ виступали три десятки людей. Одна з них – Віра Кромська, яка живе із чоловіком у будинку на 70 квадратних метрів. Вона розповідає, скільки має сплатити за газ:

"Ось за грудень місяць 300 кубів. Три з половиною, 3200. Плюс 300 транспортування – 3,5 тисячі. При тому, що ні пенсія, а допомога 1700 у чоловіка за віком. Два роки не проплатили і загубилися – пенсію він не отримує. І от як це все? Одну дірку закриєш, інша намалюється. І як це все подужати, я не уявляю".

Зібралися на акцію протесту і у Дніпрі. Близько сотні жителів вимагали врегулювати ціну на газ, бо кажуть – суми у платіжках захмарні. Олексій Михайлюк, учасник мітингу, каже:

"Тарифи мають бути, як зазначено в постанові від 1999 року – не більше 15 відсотків від доходу родини чи людини, яка споживає комунальні послуги".

Протестували сьогодні у Херсоні, Одесі, Івано-Франківську, Запоріжжі й інших регіонах. В уряді наголошують – українці платитимуть за газ менше.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ексклюзивному інтерв'ю Олені Кот, що граничну вартість газу зафіксували у 6 гривень 99 копійок. Вона діятиме на час карантину або до кінця опалювального сезону.

"6,99 – це тимчасовий захід на період карантину, але не пізніше, аніж завершується цей опалювальний сезон. Далі буде два продукти – основний буде річний продукт для українців, за яким можна буде укладати договір на рік і розуміти свою ціну. Але буде альтернатива – це той місячний продукт, який діє зараз".

За словами прем'єра, ринкові ціни – коли повернуться – можуть бути ще нижчими, аніж нині встановлена.

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Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів знизив ціну на газ для населення до 6,99 грн за кубометр. Така гранична ціна вводиться з 1 лютого і буде діяти максимум до 31 березня (якщо карантин не закінчиться раніше, що малоймовірно). Шмигаль вже пояснював, що це рішення не тягне за собою відмову України від розвитку ринку газу.

Крім того, в Україні також урізали тарифи на розподіл газу. Таке рішення прийняла НКРЕКП після консультацій з урядом і депутатами Верховної Ради.

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