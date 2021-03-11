Тарасюк оштрафував українських виробників струму в угоду імпортерам з Росії, – Наливайченко

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк надав російським компаніям і імпортерам електроенергії додаткові преференцій, оштрафувавши українських виробників струму. Про це заявив народний депутат, ексглава СБУ Валентин Наливайченко, повідомляє "Politeka".

Реклама

"Я не здивуюся, якщо й сьогоднішнє рішення штрафувати українські електростанції, які протидіють російському імпорту, також ухвалював Тарасюк з погодженням зі своїми поки що не встановленими кураторами в РФ", - зазначив ексглава СБУ.

За його словами, правоохоронні органи мають детально вивчити обставини всіх візитів голови НКРЕКП Валерія Тарасюка до Російської Федерації та зустрічей з політиками і силовиками в РФ.

"Минулого року я звертався до компетентних органів України з вимогою перевірити інформацію щодо зв’язків голови НКРЕКП з Російською Федерацією. Щонайменше, вивчити обставини його численних візитів до Москви та контакти з силовиками та політиками країни-агресора. Очевидно, що українська влада не поспішає очищати державні органи влади від російського впливу", - зазначив нардеп.

В тренді Драконівський штраф і депортація: Угорщина карає українців за порушення безвізу з ЄС

За його словами, наглядним результатом діяльності російських агентів впливу в Україні стало відновлення з 2021 року імпорту електроенергії з Росії.

Реклама

Раніше тимчасова слідча комісія Верховної Ради щодо кризи в енергетиці, опублікувала дані про регулярні перельоти Валерія Тарасюка до Росії після початку російської агресії.

ТСК ініціювала розслідування щодо зв’язків голови НКРЕКП з силовими структурами Російської Федерації.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама