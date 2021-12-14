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Такого не було зі сталінських часів: чому в Україні подорожчають всі продукти

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
14 грудня, 19:00
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Податком обкладатимуть і тих, хто за останній рік продав три об'єкти
Через податок на землю подорожчають продукти
Через податок на землю подорожчають продукти / Фото: Колаж: Сьогодні

З 1 січня українцям доведеться сплачувати податок на землю сільськогосподарського призначення, що перевищує 50 соток. А через це почнуть дорожчати продукти у супермаркетах та на ринках.

Про це у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів нардеп із фракції "Батьківщина" Михайло Цимбалюк.

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"Увага, такого не було зі сталінських часів. За населеними пунктами це 1400 гривень за гектар землі, і немає значення, чи обробляє селянин цю землю, чи здає в оренду. Більше того, селяни, які вирощують сільськогосподарську продукцію на продаж, якщо вони виручили більше 6 тисяч гривень на місяць, вони сплачуватимуть податок 18% плюс 1,5% військового збору", – сказав він.

Податком обкладатимуть і тих, хто за останній рік продав три об'єкти. Неважливо, якого вони типу: чи це ділянки землі, чи, наприклад, гараж, сарай та прибудова. Податки сплачуватимуть і представники малого та середнього бізнесу, які на єдиному податку.

"Це відчують усі, тому що буде зростання цін на всі товари, буде подорожчання сільськогосподарської продукції в магазинах. Це насправді податок на всіх українців. Усі ці податки включатимуться в оплату оренди, і в людини буде вибір – за неї заплатить той, хто орендує, але тоді він отримає менше, або платитимуть, як платили, а люди з цього половину віддадуть на податки", – пояснив депутат.

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За його словами, це є неприпустимим, оскільки не всі українці здають в оренду землю. Багато хто вирощує продукцію для утримання своєї сім'ї або для утримання худоби.

"Тому подорожчає все: яловичина, свинина, яйця, всі овочі, а восени подорожчають і всі фрукти. Це позначиться на всіх: і хто продає, і хто купує. Так вирішили наповнити державний бюджет, але це не той шлях", – сказав він.

Податок на землю

На засіданні 14 грудня Верховна Рада відхилила всі проєкти постанов про скасування ухвалення у другому читанні законопроєкту №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень".

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Тепер ухвалений закон доступний для підписання президентом України Володимиром Зеленським, після чого він може набути чинності.

Сума податку становитиме близько 1,2-1,3 тис. грн за 1 гектар. Але вже в 2024 році цифри ще більше зростуть.

Раніше ми повідомляли, що у деяких українців можуть відібрати їхню землю, якщо вона заважає будівництву доріг чи дорожній інфраструктурі. Залишаться без землі ті, хто за місяць не зможе домовитись із владою.

Нагадаємо, що ціна за 1 га сільськогосподарських земель в Україні зростатиме на 7-10% щороку.

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