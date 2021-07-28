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"Світло" з води. У Шотландії запрацювала найпотужніша плавуча турбіна для виробництва струму

28 липня 2021 16:32

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Orbital O2 не тільки живитиме електрикою будинки місцевих жителів, а й допомагатиме у виробництві "зеленого водню"

Турбіна Orbital O2

Турбіна Orbital O2 / Фото: Orbital Marine Power

Приливна турбіна Orbital O2 почала виробляти електроенергію на Оркнейських островах на північному сході від Шотландії. Ця турбіна здатна задовольнити щорічну потребу в електроенергії 2000 будинків протягом наступних 15 років. Крім того, за допомогою енергії від цієї турбіни вироблятимуть "зелений водень".

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Творці турбіни називають її найпотужнішою в світі, пише BBC.

Orbital O2 важить 680 тонн, підводний кабель з'єднує морської енергоблок потужністю 2 МВт з місцевою електромережею. Розробка проекту тривала в Великобританії близько 15 років.

Турбіна Orbital O2

Турбіна Orbital O2 / Фото: Orbital Marine Power

Як це працює

  • Над поверхнею води розташована надбудова турбіни, до її опор прикріплені ротори, які витягують енергію з приливної потоку.
  • Система утримується на одному місці за допомогою чотирьохточкової системи швартування, при цьому кожен з швартовних ланцюгів здатен підняти більше 50 двоповерхових автобусів.
  • Електроенергія передається від турбіни по динамічному кабелю на морське дно, а потім по статичному кабелю в місцеву берегову електричну мережу.
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"Впровадження O2 компанії Orbital Marine Power, найпотужнішою в світі приливної турбіни, є моментом гордості для Шотландії і важливою віхою на шляху до нульових викидів", – заявив міністр енергетики Шотландії Майкл Метісон.

Турбіна Orbital O2

Турбіна Orbital O2 / Фото: Orbital Marine Power

Нагадаємо, раніше аналітики визначили три шляхи розвитку світової енергетики до 2050 року. Досягнення вуглецевої нейтральності за допомогою зеленої енергетики передбачає тільки один із сценаріїв.

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