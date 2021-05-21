"Світло" з надр землі. У Британії з'явиться геотермальна електростанція – як це працює

Буріння в Корнуоллі / Фото: Associated Press

У Великобританії повним ходом йде будівництво новаторської геотермальної електростанції, яка посприяє переходу до зеленої енергетики. 450-тонна дослідницька установка вже розпочала буріння на глибину 4,5 км.

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Роботи ведуться в Корнуоллі в рамках проекту Eden, повідомляє AP. Буріння, яке триватиме п'ять місяців, необхідне для перевірки потенційної потужності. У разі успіху і розвитку подібних проектів тепло, що міститься в гірських породах і воді глибоко під землею, зможе забезпечувати до 20% електроенергії у Великобританії.

Геотермальна енергетична установка буде закачувати холодну воду в глибоку свердловину, там вода нагріватиметься за рахунок енергії землі. На поверхню через другу свердловину надходитиме теплоносій температурою близько 180 градусів, а спеціальний генератор "перетворить" це тепло на електроенергію.

Графіка: BBC

"Ті, хто виступають проти поновлюваних джерел енергії, аргументують це тим, що коли не дме вітер і не світить сонце, починаються проблеми. Але це (геотермальна станція. – Ред.) Забезпечує енергію 24/7", – заявив засновник Eden Project Тім Сміт.

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Щоб проєкт дійшов до нинішньої стадії, знадобилося 10 років та 24 млн доларів, підрахували в BBC. Але все ж передбачається, що в результаті вартість геотермальної електроенергії не буде перевищувати вартість струму, отриманого за допомогою вуглецевої генерації.

"Колись і виробництво вітрової енергії було досить дорогим. І все ж ми підтримували його, і нам вдалося створити найбільший в світі сектор вітроенергетики. Так що, якщо ви створюєте механізми отримання доходів, можлива поява нових галузей", – оцінив перспективи проекту член британського кабміну, президент конференції з клімату COP26 Алок Шарма.

Відео: Associated Press

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Нагадаємо, в 2015 році уряд Великобританії пообіцяв повністю припинити видобуток вугілля протягом десяти років. Для країни, яка стала піонером у світовому видобутку вугілля, а в 2013 році все ще виробляла достатньо "вугільної" енергії, щоб забезпечити електрикою 3 млн житлових будинків, це – помітний зсув в енергетичній стратегії уряду.