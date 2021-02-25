Сурков особисто лобіював імпорт електроенергії з Росії – запис розмови

Закупівлі Україною електроенергії у Росії ще з 2014 року лобіював особисто колишній помічник президента РФ Владислав Сурков, пише "Znaj.ua". Про це свідчить запис розмови Суркова, зроблений в грудні 2014 року, оприлюднений виданням "Цензор.Нет".
"З "Інтер РАО" і зі структурою "Інтер РАО" в Криму, яка буде купувати цю електроенергію. Тендер вже пишуть. Ми цей тендер проведемо, там буде цей єдиний учасник. Ніхто ж не заявиться. Але мені потрібні ці контракти, і ми тоді підписуємо наш (нерозбірливо – ред.)", – говорить на перехопленому записі співрозмовник Суркова.
Він доповідає Суркову про плани укласти два контракти на купівлю Україною електроенергії і "Інтеррао" і продажем в анексований Крим.
"Там в контракті буде написано, що ту електроенергію, яку купує Україна... це ж гарантовані поставки – два контракти", - пояснює співрозмовник.
Нагадаємо, що з лютого 2021 року Україна відновила покупки електроенергії у російської компанії "Інтеррао", яка фігурує в перехопленій розмові Суркова.
З початку 2021 року Україна придбала понад 550 млн кВт·годин російської електроенергії на суму 850 млн грн. Найбільшим імпортером є компанія "Дніпросталь-Енерго".
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