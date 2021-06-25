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Суд переніс розгляд справи про звільнення членів НКРЕКП

25 червня 2021 14:12

Ірина Ненько Ірина Ненько

Суд першої інстанції виніс своє рішення про звільнення 4 членів НКРЕКП ще 16 березня 2021 року

Шостий апеляційний адміністративний суд переніс розгляд справи про звільнення чотирьох членів НКРЕКП, включаючи голову Валерія Тарасюка, на 4 серпня.

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Як повідомляє "Оbozrevatel", про це свідчить інформація на урядовому порталі "Судова влада України".

Судове засідання заплановано на 10:10.

Суд першої інстанції виніс своє рішення про звільнення 4 членів НКРЕКП ще 16 березня 2021 року. Своє рішення він обґрунтував тим, що повноваження 4 з 6 членів закінчилися ще в січні 2020 року, оскільки вони були призначені в обхід конкурсу і тимчасово строком на 3 місяці.

Члени комісії, яких суд ухвалив звільнити, оскаржили рішення, подавши апеляцію. До процесу також притягнутий ряд енергетичних компаній, включаючи "Прикарпаттяобленерго". Останнє засідання у справі відбулося 23 червня.

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Нагадаємо, на початку червня НКРЕКП пішло на публічний конфлікт з Міністерством енергетики. Приводом стала вимога міністерства до комісії припинити махінації на ринку електроенергії, через які державні генеруючі компанії втратили мільярди гривень.

Махінації і схеми "торгівлі повітрям" у травні 2021 року призвели до рекордного падіння цін до 40 коп./кВт·год, що кратно нижче собівартості виробництва струму українськими електростанціями.

НКРЕКП визнала наявність махінацій і схем лише 2 червня після заяв Міністерства енергетики. Однак припинити спекуляції близьких до комісії трейдерів НКРЕКП офіційно відмовилася, відкинувши всі пропозиції Міненерго.

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