Суд відмовився поновити Нефьодова в кріслі головного митника

Окружний адмінсуд Києва відмовив Максиму Нефьодова в задоволенні позову про поновлення його на посаді голови Митної служби України.

Реклама

Про це в четвер, 28 січня, повідомляє ОАСК на своїй сторінці в Facebook.

Підставою для прийняття такого рішення стало встановлення судом дотримання Кабінетом міністрів процедури при звільненні позивача з посади.

Сайт "Сьогодні" писав, що 24 квітня 2020 року Кабмін звільнив голову Митної служби Максима Нефьодова і голову Державної фіскальної служби Сергія Верланова.

Тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відставки пов'язані з тим, що відомства не впоралися зі своїми функціями з наповнення бюджету, і тепер Кабінет міністрів мінятиме підхід до нових призначень – в пріоритеті будуть ефективні команди, а не тільки керівники.

Реклама

20 травня Нефьодов оскаржив звільнення і подав позов до ОАСК. Окрім того, колишній чиновник просив суд стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама