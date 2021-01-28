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Суд відмовився поновити Нефьодова в кріслі головного митника

28 січня, 16:47

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

ОАСК вважає, що голову Митної служби звільнили законно

Окружний адмінсуд Києва відмовив Максиму Нефьодова в задоволенні позову про поновлення його на посаді голови Митної служби України.

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Про це в четвер, 28 січня, повідомляє ОАСК на своїй сторінці в Facebook.

Підставою для прийняття такого рішення стало встановлення судом дотримання Кабінетом міністрів процедури при звільненні позивача з посади.

Сайт "Сьогодні" писав, що 24 квітня 2020 року Кабмін звільнив голову Митної служби Максима Нефьодова і голову Державної фіскальної служби Сергія Верланова.

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Тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відставки пов'язані з тим, що відомства не впоралися зі своїми функціями з наповнення бюджету, і тепер Кабінет міністрів мінятиме підхід до нових призначень – в пріоритеті будуть ефективні команди, а не тільки керівники.

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20 травня Нефьодов оскаржив звільнення і подав позов до ОАСК. Окрім того, колишній чиновник просив суд стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати.

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позов митниця ГТС посада відновлення Максим Нефьодов ОАСК

Джерело: Сьогодні

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