Суд зобов'язав Кабмін звільнити чотирьох членів НКРЕКП, включаючи Тарасюка, або розглянути питання продовження їх повноважень

Суд зазначив, що Кабмін отримав повноваження їх звільнити ще у грудні 2019 року

Окружний адміністративний суд міста Києва зобов'язав Кабінет міністрів розглянути питання звільнення чотирьох членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, включаючи її голову Валерія Тарасюка. Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на копію рішення суду від 16 березня, пише "Гордон".

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"Зобов'язати Кабінет Міністрів вжити заходів щодо розгляду питання щодо звільнення членів НКРЕКП Валерія Тарасюка, Руслана Кайдаша, Ольги Бабій і Олексія Магди або продовження терміну їх повноважень на посадах відповідно до законодавства", – сказано в рішенні суду.

Суд постановив, що повноваження Тарасюка і членів НКРЕКП Кайдаша, Бабин і Магди закінчилися за три місяці з дати їх призначення у жовтні 2019 року, оскільки призначені вони були тимчасово – до моменту призначення постійних членів НКРЕКП після проведення відкритого конкурсного відбору.

Суд вказав, що Кабмін ще у грудні 2019 року одержав повноваження звільнити тимчасових членів НКРЕКП і призначити конкурсний відбір для обрання нових, але досі так і не зробив цього.

Рішення суду ухвалене за позовом компанії ТОВ "Техноінвест", зареєстрованої в Київській області.

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