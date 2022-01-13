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Суд наклав арешт на 100% акцій заводу "Більшовик" — що відбувається

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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13 січня, 09:44
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Статутний капітал заводу повністю арештували 11 січня 2022 року
На завод наклали 100% арешт
На завод наклали 100% арешт / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні розслідують кримінальне провадження щодо можливого зловживання службових осіб Фонду держмайна України під час приватизації Першого київського машинобудівного заводу 27 жовтня 2021 року (до 2018 року завод "Більшовик").

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Саме за його клопотанням суд і ухвалив таке рішення. Наразі слідчі встановлюють усі обставини незаконного відчуження вказаного заводу з державної власності за заниженою вартістю. Це завдало економічних збитків державним інтересам.

Експертиза встановила, що звіт про оцінку майна, який використано для визначення вартості акцій заводу, не відповідає вимогам законодавства. Це могло негативно вплинути на достовірність такої оцінки. Тож арешт накладений з метою збереження вказаного речового доказу.

Досудове розслідування триває.

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Приватизація "Більшовика"

Завод "Більшовик" пустили з молотка 27 жовтня 2021 року за 1,42 млрд грн. Переможцем аукціону стала компанія "Дженерал комерс", а стартовою ціною була цифра 1,389 млрд. грн.

Те, що в конкурсі брали участь лише три невідомі на будівельному ринку компанії, викликало обурення в суспільстві.

Раніше "Сьогодні" також писали, що нардеп від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна заявила про те, що уряд навмисно прискорював процедуру продажу, щоб отримати хоч якісь кошти для бюджету.

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Також ми пояснювали, чому така ситуація негативно позначиться на інвестиційній привабливості України, і чому кожен іноземний інвестор може сприйняти це як доказ корупції.

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