Субсидії по-новому: кому призначать і як будуть перевіряти отримувачів

2021 року змінилися або можуть змінитися пізніше правила призначення житлових субсидій. Минулого року Кабінет міністрів прийняв новий порядок розрахунку сукупного доходу для призначення держдопомоги і 7 разів вносив зміни у "Порядок призначення житлових субсидій". Останні зміни набули чинності "під ялинку" – з 29 грудня 2020 року. Сайт "Сегодня" розбирався, які зміни внесені за останній час і хто може або не може претендувати на субсидії в 2021 році.

Пільги на період карантину

Реклама

Ряд змін, що стосуються субсидій, будуть діяти тільки під час карантину. Поки, нагадаємо, він продовжений тільки до кінця лютого.

Ще в березні 2020 року Кабмін прийняв постанову "Про особливості надання житлових субсидій" (№247), якою ввів автоматичне продовження субсидій, заборонив на час карантину припиняти їхню виплату та збільшив на 50% соціальні нормативи, у рамках яких розраховується субсидія (стандартні нормативи – наприклад, 2 кубометри гарячої води і 1,6 кубометра холодної води на одну людину, 3,3 кубометра газу для квартир із газовими плитами, 10,5 кубометра для будинків із газовими котлами, 70 кВт/год на сім'ю плюс 30 кВт/год електроенергії на людину і тощо).

Крім того, було прийнято рішення відкласти до кінця карантину підвищення з 15% по 20% тієї частини доходів, яку люди повинні платити за комунальні послуги самостійно (20% доходів повинно було стати обов'язковою нормою з 1 травня 2020 року).

Пізніше іншими постановами були внесені такі зміни:

Раніше субсидія не призначалася при наявності двомісячної заборгованості з оплати ЖКП, з квітня 2020 року враховується тільки заборгованість понад 3 місяців; На період дії карантину для осіб, які втратили роботу і отримують допомогу по безробіттю, не враховується розмір їхньої зарплати за попередні місяці – тільки розмір допомоги по безробіттю; Для тих, хто не працює і не перебуває на обліку в центрі зайнятості, при розрахунку субсидії враховується дохід в розмірі 1 прожиткового мінімуму (Через місяць після скасування карантину буде, як раніше, нараховуватися дохід у розмірі 3 прожиткових мінімумів).

Розширено коло осіб, які можуть претендувати на субсидії

Реклама

Влітку 2020 року Кабмін оновив "Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу" для розрахунку всіх видів держдопомоги, в т. ч. субсидій (постанова КМУ №632 від 22 липня 2020 року). А в грудні внесли ряд змін до цього порядку.

Цим документом розширено перелік виплат, які не включаються до сукупного доходу сім'ї. Зокрема, тепер до уваги не враховуються розмір компенсації послуги "Муніципальна няня", вартість "Пакунку маляти", держдопомогу з надбавкою за догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А і допомога в рамках програми відновлення добробуту жителів Донецької і Луганської областей.

Окремі пільги прописали для тих, хто втратив роботу під час карантину. Зокрема, те, що для них при обчисленні доходу не буде враховуватися розмір зарплати за минулі місяці – тільки розмір допомоги по безробіттю. А за ті місяці, коли у людини не було зовсім ніяких доходів – лише 0,5 мінімальної зарплати (раніше нараховували три "мінімалки").

Іншими постановами Кабмін розширив коло осіб і сімей, які можуть претендувати на отримання субсидії під час карантину.

Так, перед самим Новим роком з'явилася норма про те, що претендувати на субсидію можуть сім'ї, в яких хтось офіційно працює за кордоном – в країні, з якої Україна не укладала договорів про соцзабезпечення. Раніше тривале перебування одного з членів сім'ї за кордоном могло послужити відмовою в субсидії.

Реклама

Також звертатися за субсидією тепер можуть сім'ї, якщо хтось з їхніх членів знаходиться за кордоном в період догляду за дитиною до 3 років.

Дозволили звертатися за субсидіями на загальних підставах тим, хто за останній рік будь-яким чином (крім покупки) отримав у власність житло (наприклад, успадкував). Раніше це було підставою для відмови в субсидії, тепер заборонена тільки безпосередньо купівля нерухомості протягом року перед зверненням за субсидією.

Раніше в перерахованих випадках домогосподарству або відмовляли в субсидії, або відправляли на комісію, яка після обстеження умов проживання могла винести позитивне рішення.

В тренді Бізнес тепер можуть оштрафувати за клієнта без маски: що потрібно знати

Крім того, збільшені норми житлоплощі, при якій призначається субсидія. Раніше для отримання субсидії враховувалася опалювальна площа. Для квартири вона не повинна була перевищувати 120 кв. м, а для будинку – 200 кв. м. Тепер вважають загальну площу. Для квартир її збільшили до 130 кв. м, а для будинків – до 230 кв. м.

Заборгованість по аліментах сама по собі також не є підставою для відмови в субсидії. Однак якщо вона більше трьох місяців, це пряма підстава для відмови.

Реклама

Вилучено норму про те, що одержувач субсидії зобов'язаний сповіщати соцслужби про придбання автомобіля. Однак зазначимо, що купівля автомобіля "молодше" 5 років і наразі служить підставою для відмови в субсидії.

Кому не призначать субсидію

Тим, у кого загальна площа житла перевищує 120 кв. м в багатоквартирному будинку або 230 кв. м в індивідуальному будинку; Якщо хто-небудь із членів домогосподарства має у власності машину, випущену менше 5 років тому; Якщо в складі сім'ї є особи, які за попередніх півроку не отримували ніяких доходів або отримували доходи менше мінімальної зарплати і не платили єдиний соціальний внесок і при цьому не вчилися і не отримували ніяких виплат від держави (пенсію, соціальну допомогу і тощо); Якщо хто-небудь із членів домогосподарства протягом року перед зверненням за субсидією купував земельну ділянку, квартиру або будинок, автомобіль, а також будь-які товари або послуги (крім медичних та освітніх) на суму понад 50 тис. грн; Якщо у домогосподарства на три місяці прострочена оплата за житлово-комунальні послуги на суму понад 20 неоподатковуваних мінімумів (340 грн); Тим, хто не повернув на вимогу органу соцзахисту переплату за попередню субсидію; Тим, хто має заборгованість по аліментах понад 3 місяців (крім алко- або наркозалежних або ув'язнених).

Втім, навіть при наявності перерахованих вище умов (крім надмірно просторого житла) житлова субсидія може бути призначена за рішенням комісії. Це передбачено змінами, прийнятими в грудні, проте вони будуть застосовуватися заднім числом – з 1 листопада.

Перш ніж прийняти рішення, комісія приїде до заявника, щоб розібратися на місці і зрозуміти, чи дійсно заявникам потрібна субсидія.

Інші зміни

З 1 січня управління соцзахисту припинили вести особистий прийом громадян, які хочуть оформити субсидії. Заявку на субсидію тепер потрібно залишати на сайті міністерства або відправивши в орган соцзахисту поштою.

В уряді не раз заявляли, що контроль за правильністю призначення субсидій буде посилений. І багато змін пов'язані саме з цим.

Так, тепер одержувачів субсидій будуть перевіряти не "вручну", а через десяток інших реєстрів та баз даних, до яких соціальні служби отримали доступ (база ПФУ, боржників, власників нерухомості та авто і тощо). Причому перевірка відомостей, зазначених претендентами на субсидію, будуть проходити вже на етапі розгляду поданих документів, а не після призначення субсидії.

З 1 березня на кожного, хто звертається за субсидією, будуть відразу заводити електронну "справу". На сьогодні такі справи заводять "при наявності технічної можливості" і вже після прийому документів.

Крім того, Кабмін тепер детально прописав, як із одержувачів субсидії будуть стягуватися гроші, отримані ними незаконно або надміру. Згідно з порядком, Мінсоцполітики буде вести реєстр осіб, яким виплачено надмірні суми по субсидіях, і раз на місяць буде передавати цей список в "Ощадбанк". Банк спише надлишки з рахунку одержувача субсидії. А якщо грошей на рахунку не вистачить, боржника проінформують, і він зобов'язаний буде самостійно повернути борг. Якщо не зробить цього – позбудеться права на субсидію на наступний період. Передбачено й інші механізми повернення боргів.

Що робити, якщо відмовили в субсидії, дивіться в сюжеті:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама