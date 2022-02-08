Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🇫🇷 Макрон у Києві 💰 Суд над Кузьміних 🏆 ТОП-рейтинги
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Будівництво, транспорт та доставка: чим займається турецький бізнес в Україні

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 лютого, 11:28
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Як представлений турецький бізнес в Україні
Як представлений турецький бізнес в Україні / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Договір про створення зони вільної торгівлі між Україною та Туреччиною нарешті підписали. Документ, над яким працювали майже 15 років, був підписаний 3 лютого 2022 року президентом Туреччини Ердоганом у Києві.

Тим часом аналітики YouControl досліджували, скільки турецьких компаній вже працюють в Україні, у яких секторах економіки та яких регіонах.

Реклама

Так, наголошується, що найбільший інтерес турецькі бізнесмени виявляють у секції виду економічної діяльності (КВЕД) – оптова та роздрібна торгівля.

"Там зосереджено абсолютну більшість компаній, де серед засновників є турецькі громадяни, а саме – 1305 юридичних осіб" , – Говорять у YouControl.

У яких ще сферах економіки перебуває турецький бізнес:

Реклама
  • у переробній промисловості – 439 компаній; у секторі інформації та телекомунікацій – 351;
  • у будівництві та у сфері транспорту – 338;
  • складському господарстві, пошті та кур'єрській діяльності 226.

"Якщо подивитися в яких секторах економіки зосереджено більше компаній із турецьким капіталом, то в кожному з них зберігається великий потенціал для зростання", – зазначають аналітики.

Де задіяні турецькі компанії:

  • у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – 1,21% від загальної кількості компаній;
  • у сфері тимчасового розміщення та організації харчування" – 0,74;
  • в інформації та телекомунікації – 0,69%.

Географічне розташування

Турецький бізнес представлений практично у кожному великому українському місті, але найбільше компаній зосереджено у таких регіонах:

Реклама
  • Київ – 40,9% (1469 компаній);
  • Одещина 15,8% – (569);
  • Львівщина – 6,8% (243);
  • Харківщина – 168;
  • Херсонщина – 154.

Навіщо Україні зона вільної торгівлі із Туреччиною?

На думку політолога Олександра Антонюка, так Україна отримає можливість забезпечувати себе різноманітною сировиною та мати ширший доступ до ринків.

Водночас дипломат Олександр Чалий вважає угоду про вільну торгівлю стратегічним успіхом та великим історичним досягненням для України.

"Так, у цієї угоди є багато ризиків, проте це вже від нас залежить – як ми її використовуємо. Сьогодні потрібно її не критикувати, а працювати раціонально та креативно, щоб створити основу для українського бізнесу, що дозволить використати угоду на користь національних інтересів" – сказав Чалий.

Він наголосив, що докладно прочитав угоду та вважає, що вона дозволить збільшити потік інвестицій в Україну.

Раніше "Сегодня" також писали, що ще важливого сталося у час візиту Ердогана до Києва та розповідали, що Україна продовжила заборону на ввезення російських товарів .

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва На порталі "Дія" з'явиться новий розділ "Безбар'єрність" – для кого він Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич "Дія" запускає нову послугу: що зміниться для водіїв Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Пенсіонерам в Україні подарують смарфони з інтернетом – Зеленський Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Більше новин
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43919.62

Dogecoin (DOGE)

0.16

Ethereum (ETH)

3100.53

Litecoin (LTC)

136.21

Ripple (XRP)

0.87

Купити криптовалюту
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28

Російський рубль (₽)

0.3711

Євро (€)

32.07

БІЗНЕС АУТ?
Податкова порка продовжується
Відчуй себе у шкірі бізнесмена
ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
8 лютого. Сенфорд Флемінг. 143 роки тому (у 1879-му) цього дня на конференції в Канадському інституті Торонто шотландський інженер-залізничник запропонував ввести у всьому світі часові пояси…
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
33,53
32,53
31,53
19,05
35,49
34,79
34,38
19,48
37,68
34,89
34,46
18,73
38,09
34,50
33,00
19,01
38,85
35,59
35,17
19,15
38,99
35,84
35,29
19,64
38,99
35,84
35,29
19,64
39,97
35,84
36,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти