Будівництво, транспорт та доставка: чим займається турецький бізнес в Україні

Як представлений турецький бізнес в Україні / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Договір про створення зони вільної торгівлі між Україною та Туреччиною нарешті підписали. Документ, над яким працювали майже 15 років, був підписаний 3 лютого 2022 року президентом Туреччини Ердоганом у Києві.

Тим часом аналітики YouControl досліджували, скільки турецьких компаній вже працюють в Україні, у яких секторах економіки та яких регіонах.

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Так, наголошується, що найбільший інтерес турецькі бізнесмени виявляють у секції виду економічної діяльності (КВЕД) – оптова та роздрібна торгівля.

"Там зосереджено абсолютну більшість компаній, де серед засновників є турецькі громадяни, а саме – 1305 юридичних осіб" , – Говорять у YouControl.

У яких ще сферах економіки перебуває турецький бізнес:

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у переробній промисловості – 439 компаній; у секторі інформації та телекомунікацій – 351;

у будівництві та у сфері транспорту – 338;

складському господарстві, пошті та кур'єрській діяльності 226.

"Якщо подивитися в яких секторах економіки зосереджено більше компаній із турецьким капіталом, то в кожному з них зберігається великий потенціал для зростання", – зазначають аналітики.

Де задіяні турецькі компанії:

у сфері постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря – 1,21% від загальної кількості компаній;

у сфері тимчасового розміщення та організації харчування" – 0,74;

в інформації та телекомунікації – 0,69%.

Географічне розташування

Турецький бізнес представлений практично у кожному великому українському місті, але найбільше компаній зосереджено у таких регіонах:

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Київ – 40,9% (1469 компаній);

Одещина 15,8% – (569);

Львівщина – 6,8% (243);

Харківщина – 168;

Херсонщина – 154.

Навіщо Україні зона вільної торгівлі із Туреччиною?

На думку політолога Олександра Антонюка, так Україна отримає можливість забезпечувати себе різноманітною сировиною та мати ширший доступ до ринків.

Водночас дипломат Олександр Чалий вважає угоду про вільну торгівлю стратегічним успіхом та великим історичним досягненням для України.

"Так, у цієї угоди є багато ризиків, проте це вже від нас залежить – як ми її використовуємо. Сьогодні потрібно її не критикувати, а працювати раціонально та креативно, щоб створити основу для українського бізнесу, що дозволить використати угоду на користь національних інтересів" – сказав Чалий.

Він наголосив, що докладно прочитав угоду та вважає, що вона дозволить збільшити потік інвестицій в Україну.

Раніше "Сегодня" також писали, що ще важливого сталося у час візиту Ердогана до Києва та розповідали, що Україна продовжила заборону на ввезення російських товарів .