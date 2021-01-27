Будівництво "Північного потоку – 2" може заблокувати США – МЗС Польщі

Глава МЗС припустив, що будівництво може заблокувати не Німеччина

Глава МЗС Польщі Збіґнєв Рау припустив, що будівництво газопроводу "Північний потік – 2" може бути заблоковано США, а не Німеччиною.

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Про це пише "Польське радіо".

"Від цієї, навіть відновленої дискусії в Німеччині на цю тему я б не очікував багато в цьому питанні. Навіть якщо блокування все-таки відбудеться, воно вийде зі Сполучених Штатів, і це буде причиною, чому цей інвестиційний проект не буде завершено", – сказав Рау.

Глава МЗС Польщі зазначив, що після спроби отруєння російського опозиціонера Олексія Навального в Німеччині була дискусія про доцільність газопроводу, але її виграли ті, хто хоче закінчити цей інвестиційний проект.

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Нагадаємо, Європейський парламент зажадав перешкодити завершенню будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2" через арешт в Москві опозиціонера Олексія Навального.

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Також повідомлялося, що 19 січня німецький концерн Bilfinger відмовився від будівництва "Північного потоку – 2". Це перша німецька компанія, яка вийшла з проекту.

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