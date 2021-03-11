Будівництво першого платного автобану в Україні: підписано важливий документ

Український уряд підписав важливий Меморандум з підготовки пропозиції про здійснення державно-приватного партнерства щодо проекту будівництва та експлуатації автодороги за маршрутом Краковець – Броди – Рівне.

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Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Прем’єр Денис Шмигаль заявив, що уряд готовий максимально сприяти реалізації масштабних дорожніх інфраструктурних проектів, які стимулюватимуть економічний розвиток регіонів.

За словами прем’єра, цей крок дозволить Державному агентству автомобільних доріг найближчим часом оголосити відкритий конкурс для відбору приватного інвестора для будівництва цієї автодороги (за винятком ділянки Північного обходу м. Львів).

Шмигаль висловив сподівання, що через кілька років Київ як столиця України буде поєднаний із країнами Європейського Союзу сучасною автомобільною дорогою першої категорії.

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Нагадаємо, в Україні хочуть втілити в життя пілотні проєкти державно-приватного партнерства в автодорожній галузі, передавши в концесію шість автодоріг.

Сайт "Сьогодні" також писав, що Кабмін у грудні-2020 затвердив максимальний розмір плати за разовий проїзд по автобану, побудованому на умовах концесії.

Також нагадаємо, Верховна Рада прийняла закон про концесії в жовтні 2019-го. Окрім доріг, Україна за допомогою цього інструменту планує розвивати й інші об'єкти інфраструктури – наприклад, порти і вокзали.

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