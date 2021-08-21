Строгий контроль над сім-картами українців і падіння цін на нафту – найважливіше про гроші за тиждень

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В Україні хочуть прив'язати сім-карти до паспортів, а ціни на нафту впали. Колаж: "Сьогодні"

Урожай зернових в Україні в 2021 році може стати рекордним, а урядовий план по накопиченню газу в підземних сховищах вже перевиконано.

Понеділок. Долар оновив мінімум за рік

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17 серпня Національний банк України встановив курс долара ще на чотири копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Ще за день до цього "зелений" подешевшав на вісім копійок. Долар знаходився на мінімумі з 25 червня 2020 року, тобто більш ніж за рік. За тиждень – з 10 по 17 серпня – гривня зміцніла по відношенню до американської валюти вже на 15 копійок.

Вівторок. Перевиконання плану з накопичення газу в ПСГ

В Україні перевиконали урядовий план по накопиченню газу в підземних сховищах – накопичено вже 17,5 млрд кубометрів газу. Як заявили в "Нафтогазі", до початку опалювального сезону збираються накопичити ще 1,5 мільярда кубометрів.

До речі, щоб безперешкодно пережити опалювальний сезон, необхідно 19-20 мільярдів кубометрів. Зараз 3,9 мільярда кубометрів знаходяться в ПСГ в режимі "митний склад" та належать іноземним трейдерам і приватним компаніям-резидентам.

Середа. Рекордний урожай в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що урожай зернових в Україні в 2021 році може стати рекордним. Уже до середини серпня в країні намололи 29 млн тонн пшениці, а це більше, ніж за весь сезон 2020 року.

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Також він зазначив, що на підтримку українського експорту виділять 1,8 млрд гривень. Кошти спрямують до статутного капіталу Експортно-кредитного агентства. Такий крок повинен посприяти освоєння українськими компаніями нових ринків для збуту.

Четвер. Падіння цін на нафту

Вперше з 24 травня ціни на нафту марки Brent досягли рекордно низьких показників, впавши в ціні до 66,08 долара за барель.

Ціни на Brent на лондонській біржі подешевшали на 1,33% – до 67,32 долара за барель, а ось котирування ф'ючерсів на WTI на вересень на електронних торгах на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) подешевшали на 1,08 (1,65 %) – до 64,38 долара за барель.

П'ятниця. Строгий контроль над сім-картами українців

В Україні можуть ввести строгий контроль над сім-картами українців. У Верховній Раді знову заговорили про прив'язку номерів до паспортів. У парламенті вже зареєстрований відповідний законопроєкт.

Швидше за все, українцям дадуть час "на подумати" до 2025 року. Депутати вважають, що це допоможе захистити українців від шахраїв. Щоб прив'язати номер до паспорту, не доведеться йти в офіційні магазини. Так, телефонний номер в базі банку вже буде прив'язаний до паспорту, у мобільного оператора також буде прив'язуватися до вашого "умовного паспорту".