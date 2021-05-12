Страховку медиків у разі інвалідності від COVID-19 отримали одиниці. Як Рада вийде з ситуації

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Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування Михайло Радуцький вважає дуже гострою проблему зі страховими виплатами медикам, які в результаті COVID-19 отримали інвалідність.
Про це повідомляє сайт партії "Слуга народу".
За його словами, за більш аніж рік пандемії гроші отримали лише кілька людей. Хоча постраждалих набагато більше. Тому комітет розробив законопроєкт №5415, який дозволить удосконалити механізм страхових виплат.
Радуцький пояснив, що в законі "Про захист населення від інфекційних хвороб" зазначено, що страхову виплату надають медикам в разі встановлення інвалідності протягом одного календарного року. Водночас Бюджетний кодекс визначає період календарного року з 1 січня по 31 грудня.
"Обмеження календарним роком не дозволяє провести виплати медику, який захворів 2020 року, а групу інвалідності отримав 2021-го", – підкреслив він.
Тому пропонується прибрати із законодавства прив'язку до календарного року і дати можливість отримати виплати тим медикам, які через цю технічну неточність були позбавлені права на кошти від держави.
Нагадаємо, сім'ї медпрацівників у разі їхньої загибелі від коронавірусу, яким вони інфікувалися під час виконання професійних обов'язків, повинні отримати понад 1,5 млн грн. Якщо медик захворів і помер не під час роботи з хворими – 210 тис. грн. Також мають бути виплати в разі отримання інвалідності внаслідок захворювання медика коронавірусною інфекцією.
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