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Страховку медиків у разі інвалідності від COVID-19 отримали одиниці. Як Рада вийде з ситуації

12 травня, 15:43

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Обмеження виплат календарним роком не дозволяє провести виплати медику, каже Михайло Радуцький

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Глава парламентського комітету з питань здоров'я нації, меддопомоги та медстрахування Михайло Радуцький вважає дуже гострою проблему зі страховими виплатами медикам, які в результаті COVID-19 отримали інвалідність.

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Про це повідомляє сайт партії "Слуга народу".

За його словами, за більш аніж рік пандемії гроші отримали лише кілька людей. Хоча постраждалих набагато більше. Тому комітет розробив законопроєкт №5415, який дозволить удосконалити механізм страхових виплат.

Радуцький пояснив, що в законі "Про захист населення від інфекційних хвороб" зазначено, що страхову виплату надають медикам в разі встановлення інвалідності протягом одного календарного року. Водночас Бюджетний кодекс визначає період календарного року з 1 січня по 31 грудня.

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"Обмеження календарним роком не дозволяє провести виплати медику, який захворів 2020 року, а групу інвалідності отримав 2021-го", – підкреслив він.

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Тому пропонується прибрати із законодавства прив'язку до календарного року і дати можливість отримати виплати тим медикам, які через цю технічну неточність були позбавлені права на кошти від держави.

Нагадаємо, сім'ї медпрацівників у разі їхньої загибелі від коронавірусу, яким вони інфікувалися під час виконання професійних обов'язків, повинні отримати понад 1,5 млн грн. Якщо медик захворів і помер не під час роботи з хворими – 210 тис. грн. Також мають бути виплати в разі отримання інвалідності внаслідок захворювання медика коронавірусною інфекцією.

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