Степанов пояснив, чому в локдаун алкоголь купити можна, а дитячі товари – ні

Під час січневого локдауну влада позбавила українців можливості купувати дитячі речі, однак дозволила купувати алкоголь. І в цих заборонах була своя логіка.

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Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів Новому часу.

"Алкоголь належить до харчових продуктів. За всіма кодами він проходить як продукти харчування. Тому відокремлювати, які продукти харчування можливо або неможливо придбати, ніхто не збирався", – каже глава МОЗ.

За його словами, карантинні обмеження запроваджуються з однією метою: щоб зменшити кількість контактів між людьми.

"Якщо людина контактує мало, то, відповідно, одразу зменшується ризик її інфікування. Якщо ми кажемо, що у нас продаються в магазинах виключно продукти харчування, а також те, що нам необхідно щодня може бути – засоби гігієни, побутова хімія або медичні вироби та лікарські засоби, то ми кажемо виключно про цю номенклатуру, про цю групу товару", – підкреслив чиновник.

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Він пояснив, що людина приходить в магазин виключно по ці товари. Якщо їй знадобиться акварель для малювання дитини, то її можна замовити через інтернет або потрібно було подбати про покупку заздалегідь, до 8 січня.

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"Друге. Нам потрібно, щоб людина якомога менше часу перебувала в приміщеннях ризику... А там, де багато людей, – це приміщення ризику. Згідно з епідеміологічними законами, ризик інфікування сильно збільшується, якщо потенційний контакт триває понад 15 хвилин. І якщо продаються виключно продукти харчування, то людина не ходить більше по магазину – вибрати собі або акварель, або якісь інші речі", – зауважив Степанов.

Він додав, що обмеження в Україні не можна порівнювати з діючими в Європі щодо жорсткості і, головне, дотримання їх виконання. За його словами, там теж продаються виключно продукти. Більш того, їх можна купити на певній відстані від будинку. А за кілометр від будинку можна відійти, лише попередньо записавшись.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що попри подовження режиму НС в Латвії, влада цієї балтійської держави дозволила продавати шкарпетки і свічки, сірники та труни.

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Також раніше писалося, які обмеження і заборони набули чинності з 8 січня і що все-таки буде працювати.

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