Стартує громадське обговорення проєкту Нацстратегії безбар’єрності в межах ініціативи Олени Зеленської

З 19 березня розпочнеться публічне громадське онлайн-обговорення Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, яка розробляється в рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської, повідомляє "Znaj.ua".

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Проєкт Національної стратегії опублікований на сайті Міністерства розвитку громад та територій.

"Головна мета процесу обговорення проєкту Нацстратегії – доопрацювати документ, зробити його таким, що відповідає запиту людей. Тому Міністерство зацікавлене у тому, щоб максимально залучити фахівців з громадського сектору, практиків, які вже мають досвід та експертизу у реалізації проєктів з безбар’єрності", - йдеться в повідомленні Мінрегіону.

До обговорення документу запрошуються профільні експерти, представники громадських, благодійних, міжнародних організацій, органів місцевого самоврядування, що мають експертизу у питаннях безбар’єрності.

До 24 березня свої пропозиції та зауваження до стратегії можна надіслати до Мінрегіону.

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"Усі пропозиції, що надійдуть протягом громадського обговорення Стратегії, будуть опрацьовані Мінрегіоном за підтримки експертного консорціуму. Остаточна версія Стратегії буде готуватися з урахуванням наданих пропозицій. Вже у середині квітня документ має розглянути та затвердити Кабінет Міністрів України", - йдеться в повідомленні.

Онлайн-обговорення проєкту буде відбуватися за шістьма напрямками: 19 березня – фізична та суспільна безбар’єрність, 22 березня – освітня і економічна безбар’єрність, інформаційна і цифрова безбар’єрність – 24 березня.

Для участі в онлайн-обговореннях необхідно зареєструватися за посиланням.

Нагадаємо, Нацстратегія зі створення безбар’єрного простору – це стратегічний документ, що закладає бачення та напрямки ініціатив для усунення бар’єрів і перепон у різних сферах життя та забезпечення рівних прав і можливостей для всіх українців. Проєкт розробляється у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської та на виконання відповідного указу президента України.

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