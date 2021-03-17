Стартує громадське обговорення проєкту Нацстратегії безбар’єрності в межах ініціативи Олени Зеленської

З 19 березня розпочнеться публічне громадське онлайн-обговорення Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні, яка розробляється в рамках ініціативи першої леді Олени Зеленської, повідомляє "Znaj.ua".
Проєкт Національної стратегії опублікований на сайті Міністерства розвитку громад та територій.
"Головна мета процесу обговорення проєкту Нацстратегії – доопрацювати документ, зробити його таким, що відповідає запиту людей. Тому Міністерство зацікавлене у тому, щоб максимально залучити фахівців з громадського сектору, практиків, які вже мають досвід та експертизу у реалізації проєктів з безбар’єрності", - йдеться в повідомленні Мінрегіону.
До обговорення документу запрошуються профільні експерти, представники громадських, благодійних, міжнародних організацій, органів місцевого самоврядування, що мають експертизу у питаннях безбар’єрності.
До 24 березня свої пропозиції та зауваження до стратегії можна надіслати до Мінрегіону.
"Усі пропозиції, що надійдуть протягом громадського обговорення Стратегії, будуть опрацьовані Мінрегіоном за підтримки експертного консорціуму. Остаточна версія Стратегії буде готуватися з урахуванням наданих пропозицій. Вже у середині квітня документ має розглянути та затвердити Кабінет Міністрів України", - йдеться в повідомленні.
Онлайн-обговорення проєкту буде відбуватися за шістьма напрямками: 19 березня – фізична та суспільна безбар’єрність, 22 березня – освітня і економічна безбар’єрність, інформаційна і цифрова безбар’єрність – 24 березня.
Для участі в онлайн-обговореннях необхідно зареєструватися за посиланням.
Нагадаємо, Нацстратегія зі створення безбар’єрного простору – це стратегічний документ, що закладає бачення та напрямки ініціатив для усунення бар’єрів і перепон у різних сферах життя та забезпечення рівних прав і можливостей для всіх українців. Проєкт розробляється у межах ініціативи першої леді Олени Зеленської та на виконання відповідного указу президента України.
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