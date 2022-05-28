Starlink на OLX: як в Україні торгують інтернетом від Ілона Маска

На сайті оголошень OLX винахідливі користувачі вирішили продати термінали Starlink. Вперше обладнання для супутникового інтернету надіслали в Україну у розпал війни з РФ.
Редакція "Сегодня" пропонує дізнатись, за скільки в інтернеті продають цінне обладнання.
Супутниковий інтернет Starlink в Україні з'явився нещодавно. Так, перші партії з обладнанням прибули до нашої країни наприкінці лютого.
Потім було доставлено ще кілька партій. Цілком можливо, що за якийсь час на термінали SpaceX звернули увагу приватні замовники з України. Відтак обладнання з'явилося і на вторинному ринку.
Тепер термінали SpaceX на сайті оголошень українцям пропонують купити майже за 35 тисяч грн:
Зазначимо, що зараз в Україні працюють понад 10 тис. терміналів Starlink та супутниковим Інтернетом користуються вже понад 150 тисяч людей. Завдяки терміналам відновлюють Інтернет на багатьох деокупованих територіях України.
Starlink та Україна: як у нашій країні з'явився супутниковий інтернет
Все почалося з того, що віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Твіттері звернувся до засновника компанії SpaceX Ілону Маску. Він пояснив, що Україна відбиває агресію РФ і потребує Starlink.
Ілон Маск відреагував миттєво та відправив "гуманітарний вантаж" абонентського обладнання в Україну.
Листування в Twitter Михайла Федорова та Ілона Маска завершилося тим, що компанія оновила програмне забезпечення системи. В результаті термінали більш енергоефективними, ними можна користуватися в русі та підключати до автомобільного прикурювача.
Раніше ми розповідали, що інтернет Ілона Маска зареєстрував представництво в Україні, та писали, як Starlink відбив атаку на Україну.