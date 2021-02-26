Стало відомо, коли буде сформована вантажна філія "Укрзалізниці"

До липня 2021 року буде остаточно сформована філія вантажних перевезень "Укрзалізниці" UZ Cargo. Про це заявив директор з комерційної роботи та логістики компанії Іраклі Езугбая, пише "Главред".



Згідно із планом формування UZ Cargo, в лютому будуть призначені перші керівники бізнес-вертикалей філії і остаточно дороблена її структура. Також у цей час будуть узгоджені структура і штат пілотних проєктів (2 філії, 2 вагонних депо).



Потім, у березні-квітні, планується затвердити штатний розклад пілотних проєктів та апарату управління UZ Cargo, описати бізнес-процеси для пілотних проєктів.



Також навесні планується доопрацювати необхідні нормативні документи, призначити керівників пілотних філій і депо, дати старт переводу персоналу в пілотні філії та вантажні депо, а також підготувати структуру і штат інших вантажних підрозділів (вагонних депо, філій).



На травень заплановано призначення персоналу в апарат управління філією (середній рівень), затвердження структури і штату інших підрозділів (вагонних, локомотивних депо, філій), старт переводу персоналу в філії та депо UZ Cargo.



У планах на червень-липень – укомплектувати UZ Cargo персоналом і майном, а також формалізувати основні бізнес-процеси вертикалей.



Нагадаємо, глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що у 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії, а непрофільні активи виставлять на продаж або передадуть в концесію. Процес анбандлінга вже почався, зі складу компанії були виділені структури "UZ Cargo" і "UZ Infra", які займуться вантажоперевезеннями та інфраструктурою відповідно. Однак на початку місяця наглядова рада "Укрзалізниці" заблокувала рішення про розділення компанії.



Раніше економічний експерт Борис Кушнірук нагадав, що реформування "Укрзалізниці" шляхом поділу на окремі філії за напрямками діяльності повністю відповідає принципам, передбаченим Угодою про євроінтеграцію між Україною та ЄС.

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