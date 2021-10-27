Загрожує енергетичній владі? РФ хоче знизити ціни на газ через "Газпром"

Росія хоче знизити ціни на газ у довготривалій перспективі у Європі приблизно на 60%, оскільки тривале зростання вартості може збити попит на поставки "Газпрому".
Про це повідомляють джерела видання Bloomberg, знайомі з офіційними особами РФ.
За словами співбесідників видання, РФ розглядає можливість падіння ціни до рівня 300-400 доларів за тисячу кубометрів, що дасть "Газпрому" змогу зберегти контроль над енергетичним ринком.
Наразі цей показник становить понад 1000 доларів.
"Така ситуація, зрештою, веде до зниження споживання, і це позначиться на наших виробниках, включаючи "Газпром", – сказав минулого тижня президент РФ Володимир Путін.
Ціни на газ взимку
Експерт "Сьогодні" Олексій Лупоносов у ексклюзивному коментарі розповів, що про газ за 50 доларів можна забути, і цього опалювального сезону блакитне паливо коштуватиме від 750 до 800 євро.
Попри те, що ціна є досить високою, вона адекватна, зважаючи на умови, у яких опинилась Європа, каже експерт.
Раніше ми писали, що Росія продовжила шантажувати газом різні країни і цього разу пропонує Молдові дешевий газ в обмін на послаблення зв’язків з ЄС.
"Сьогодні" також повідомляли, що у використанні газу у якості зброї Російську Федерацію звинувачує і Україна.