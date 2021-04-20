США виділять Україні 155 млн доларів допомоги – на що витратять гроші

США нададуть Україні 155 млн доларів фінансової допомоги для поліпшення життя громадян.
Про це повідомила пресслужба американського посольства в Києві.
Ці гроші будуть передані Агентству з міжнародного розвитку, яке в "тісному співробітництві" з Україною використає ресурси для поліпшення охорони здоров'я, економічного зростання, боротьби з корупцією, протидії російській агресії та зміцнення демократії.
Додаткове фінансування розподілять наступним чином:
- економічний розвиток і охорона здоров'я – 34 млн доларів;
- демократія і врядування – 44 млн доларів;
- боротьба з корупцією – 14 млн доларів;
- протидія російській агресії – 63 млн доларів.
/ Фото: Twitter
Як повідомлялося раніше, Україна може отримати черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду ще до осені.
Крім того, голова Мінфіну розповів, що в переговорах України з МВФ труднощів немає, але є нюанси в формулюваннях.
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