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США виділять Україні 155 млн доларів допомоги – на що витратять гроші

20 квітня, 12:32

Віталій Семченко Віталій Семченко

Ці гроші використають для поліпшення охорони здоров'я, економічного зростання, боротьби з корупцією та протидії російської агресії

США нададуть Україні 155 млн доларів фінансової допомоги для поліпшення життя громадян.

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Про це повідомила пресслужба американського посольства в Києві.

Ці гроші будуть передані Агентству з міжнародного розвитку, яке в "тісному співробітництві" з Україною використає ресурси для поліпшення охорони здоров'я, економічного зростання, боротьби з корупцією, протидії російській агресії та зміцнення демократії.

Додаткове фінансування розподілять наступним чином:

  • економічний розвиток і охорона здоров'я – 34 млн доларів;
  • демократія і врядування – 44 млн доларів;
  • боротьба з корупцією – 14 млн доларів;
  • протидія російській агресії – 63 млн доларів.

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/ Фото: Twitter

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Як повідомлялося раніше, Україна може отримати черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду ще до осені.

Крім того, голова Мінфіну розповів, що в переговорах України з МВФ труднощів немає, але є нюанси в формулюваннях.

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