США та Німеччина домовилися щодо "Північного потоку – 2" – Нуланд

Німеччина зобов'язується не допустити тиску Росії на інші країни

Ангела Меркель, Джо Байден і "Північний потік - 2"/колаж "Сьогодні"

США і Німеччина досягли домовленостей стосовно газопроводу "Північний потік – 2" і оприлюднять деталі угоди найближчим часом. Про це повідомила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд.

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Згідно з домовленостями, Німеччина зобов'язується вживати заходів у разі, якщо Росія використовуватиме трубу для тиску на інші країни або вдаватиметься до агресивних дій проти України.

"Німеччина взяла на себе зобов'язання вживати заходів на національному рівні, а також домагатися заходів на рівні ЄС, в тому числі санкцій, якщо Росія використовуватиме енергетику як зброю або вдаватиметься до агресивних дій проти України", – сказала Нуланд, цитує "Інтерфакс-Україна".

Раніше видання Bloomberg опублікувало подробиці угоди, які ще офіційно не оголошували:

Німеччина буде зобов'язана домагатися продовження контракту на транзит російського газу через Україну ще на 10 років після 2024 року.

Німеччина буде домагатися санкцій проти Росії, якщо Москва почне використовувати енергоресурси для тиску на інші країни.

Німеччина і США разом допоможуть Україні з диверсифікацією джерел енергоресурсів, Вашингтон і Берлін виділять Києву на це фінансову підтримку.

Нагадаємо, Україна опинилася посередині анонсованої угоди між США і Німеччиною щодо російського газопроводу "Північний потік – 2". Американське видання Politico пише, що Київ попросили утриматися від критики угоди між американцями та німцями. Повідомлення встигло наробити багато галасу.

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"Сьогодні" розбирався, чи правда, що американці просять Зеленського не критикувати "будівництво століття".