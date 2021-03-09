Середня пенсія в Україні може зрости до 7 тисяч: що для цього потрібно

Пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, переходитимуть у спадщину

Міністр соціальної політики Марина Лазебна вважає, що пенсії українців можна буде збільшити у 1,5-3 рази.

Реклама

Про це вона заявила на нараді у президента Володимира Зеленського, де розглядали Стратегію розвитку системи охорони здоров’я та соціальної політики.

На нараді обговорили розвиток соціальної політики, зупинившись на утворенні ефективної системи накопичувального пенсійного забезпечення для всіх громадян, реформуванні сфери соціального страхування, встановленні реального прожиткового мінімуму відповідно до потреб людини.

Читайте також: Індексація пенсій: яким насправді буде підвищення і хто його не отримає

За словами чиновниці, у підході до пенсійного забезпечення потрібно змінити філософію: не лише держава забезпечує людину, а й громадянин накопичує собі на пенсію.

В тренді В Україні зростає попит на спеців з продажу: скільки можна заробити

Реклама

Міністр стверджує, що розробила систему, за якою не зростатиме дефіцит Пенсійного фонду.

"Середня пенсія зросте з 3500 до 7000 гривень. Пенсійні кошти, накопичені за трудове життя, переходитимуть у спадщину. Добре, якщо у людини нарешті з’явиться можливість мати альтернативні джерела отримання пенсійних виплат", – каже Лазебна.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав, що з 1 березня почалася індексація пенсії, однак вона підвищиться на 11% не у всіх.

Також писалося, наскільки реальною для пересічних українців є пенсія у 15 тисяч гривень.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Пенсійна реформа

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама