Середні зарплати лікарям хочуть збільшити: скільки можуть отримувати медики в Україні

Крім підвищення виплат лікарям, в проекті закону про держбюджет-2022 закладено і збільшення розміру стипендій студентів

У 2022 році медикам можуть збільшити середні зарплати

У 2022 році середні зарплати лікарів можуть підвищити до 22 тис. грн, а середнього медперсоналу – до більш ніж 14 тис. грн.

Підвищення зарплат медикам передбачено в проекті закону про держбюджет-2022, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Також можуть збільшити і розмір стипендій студентів (до 2 тис. грн), а підвищених стипендій – до 2,55 тис. грн. Для учнів в системі профтехосвіти стипендії можуть підвищити до 1,25 тис. грн.

Курс гривні в проекті держбюджету-2022 передбачено на рівні 28,6-28,7 грн / дол. Дефіцит держбюджету в 2022 році пропонують встановити на рівні 188 млрд грн або 3,5% ВВП (у порівнянні з 5,5% ВВП в 2021 році).

Мінімальні зарплати в Україні

Як заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, до кінця 2021 року мінімальна заробітна плата виросте на 500 грн. У 2022 року також передбачено підвищення мінімальної зарплати для українців.

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"Підвищення мінімальної заробітної плати в більшій мірі впливає на бюджетну сферу. Але це також створює додаткове навантаження на бізнес, який прозоро виплачує зарплати. Тому важливо вибрати вдалий момент для збільшення мінімальної зарплати, щоб воно дало результат", – сказав Денис Шмигаль.

Скільки українців отримують "чорні" зарплати

Майже половина українців вірить в ініціативу одноразового декларування. Тільки 24% громадян вважають, що добровільне декларування майна не потрібно, а 47% підтримують ініціативу.

При цьому тільки 49% жителів міст з населенням понад 50 тис. у віці 18-60 років отримують заробітну плату повністю офіційно (46%) або є приватними підприємцями і платять всі податки (3%), а ось 8,6% респондентів відзначили, що отримують зарплату тільки в конвертах, не працюючи офіційно.

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До речі, людей, які працюють неофіційно, чи не третина країни. Насправді їх число може досягати і 40%. Всього працюють майже 16 млн осіб. Тих, хто влаштований без трудової – понад три мільйони.