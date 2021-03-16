Фахівці на експорт. Як Польща переманює "мізки" з України

Все більше українців планують назавжди залишитися в сусідній країні

Польська влада зробила все, щоб утримати трудових мігрантів з України – Польща лишається країною, куди найпростіше виїхати на роботу. Підприємствам потрібна робоча сила з України, стверджують польські бізнесмени і продовжують працевлаштовувати українців навіть у третю хвилю пандемії коронавірусу, яку оголосив польський уряд.

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Як Польща рятує економіку завдяки українським заробітчанам? Чому переманює наших медиків і навіщо погодилася робити щеплення від COVID-19 всім українцям? Про це розповіла кореспондентка "Сьогодні" Маргарита Ситник в новому сюжеті про життя українців у Польщі.

Економіка Польщі залежить від українців. У цій країні підрахували, що наші трудові мігранти за п'ять років забезпечили 13% росту ВВП. Пандемія теж показала, що українці потрібні та незамінні в кризовий для Польщі час.

Робочі руки

У Польщі вже не залишилося жодного великого підприємства, де б не працювали українці, стверджує директор агентства з працевлаштування Томаш Богдевіч.

Коли на початку локдауну українці почали повертатися додому, польські заводи відразу відчули брак робочої сили. Агентство Богдевіча навіть організувало кілька чартерів, щоби перевезти працівників з України в Польщу.

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Польський уряд відгукнувся на прохання підприємців та фермерів і на час пандемії дозволив залишатися в країні українцям, у яких закінчився строк дії документів на перебування. Наші трудові мігранти фактично врятували польську харчову промисловість і логістичну галузь.

Дефіцит лікарів

Пандемія підштовхнула поляків звернути увагу також на відсутність лікарів. Тамтешні медики свого часу виїхали в більш заможні європейські держави – Велику Британію або Німеччину.

В результаті нестача лікарів оцінюється в 68 тисяч фахівців. Польща пасе задніх європейського рейтингу за кількістю медиків на душу населення. Пандемія загострила проблему дефіциту. Тому польська влада спростила доступ іноземних лікарів до своїх госпіталів.

"Україна – найближчий сусід, перевірена країна у сенсі працівників. Тому, звичайно, вони покладають надію, що з України буде більше фахівців", – говорить Микола Шпаковський, голова фундації "Центр польсько-український".

Раніше українські лікарі обходили Польщу стороною через складність процедури підтвердження диплома та їхали працювати в Чехію або Словаччину. Спрощення правил викликало хвилю зацікавленості в медиків, що втомилися чекати "ковідних" виплат в Україні, і тих, хто вже працював у Польщі, але не за фахом.

Більше не "країна заробітчан"

Польща приваблює все більше висококваліфікованих працівників інших спеціальностей. Ця країна вже давно перестала бути країною тільки для працівників сфери ручної праці.

"Є пласт, який практично непомітний, але він присутній. Це пласт висококваліфікованих фахівців-українців, які живуть, працюють, піднімають польську економіку, платять податки", – говорить викладачка Київської політехніки Роксолана Носова.

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Крім лікарів, це викладачі у вишах, айтішники, фахівці міжнародних компаній, які відкривають офіси в Варшаві. Наші співвітчизники працюють у відомих аудиторських, юридичний, консалтингових, торгових компаніях.

"Плюшки" для працівників

Хоч у Польщі досі немає цілісної політики щодо трудової міграції, іноземці можуть користуватися всіма державними бонусами, як і поляки – якщо оформлена посвідка на постійне проживання і є легальне працевлаштування.

Наприклад, на кожну дитину щомісяця Польща платить по 500 злотих – близько 3,5 тисяч гривень. Під час пандемії українці отримали доступ до щеплення проти коронавірусу та до антикризових програм. Зокрема, можна отримати компенсацію на оренду житла через втрату роботи.

Такі дії польської влади ефективні. Щороку зростає кількість українських мігрантів, які хочуть отримати дозвіл на постійне проживання, купити нерухомість у Польщі, перевезти сім'ю або відкрити свій бізнес. Таких висновків дійшли аналітики агентства з працевлаштування Gremi Personal.

"За нашими опитуваннями, 52% наших робочих вже подалися на "карту побиту" (посвідка на постійне проживання. – Ред.), а також чи планують, чи вже перевезли свої сім'ї до Польщі. Для порівняння – в минулому році це було 42%" , – говорить Богдевіч.

Польща вже вийшла на найнижчий рівень безробіття в Європі, за даними Євростату. Це означає, що власними трудовими ресурсами країна навряд чи заповнить вакансії. Отже кордони для трудових мігрантів з України залишаються відкритими.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" порахував, чи зможе Україна наздогнати Польщу і Словаччину за розміром зарплат.

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