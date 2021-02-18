Союз хіміків попередив про загрозу закриття підприємств через підвищення тарифу на передачу струму

У минулому році тариф виріс більш ніж удвічі, але НКРЕКП знову пропонує його підвищити

Підприємства хімічної промисловості працюють на межі збитковості, і якщо тариф на передачу електроенергії зросте, їх доведеться зупиняти. Про це заявив президент Союзу хіміків Олексій Голубов, повідомляє "Obozrevatel".

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"Ми працюємо на межі збитковості. І все тримається лише тільки завдяки тому, що дещо підвищилися ціни на зовнішньому ринку. Ми ще проходимо. Якщо хоча б трохи зростуть витрати, ми підемо в збитковість, доведеться зупиняти підприємства", - розповів Голубов.

Він також підкреслив, що не розуміє, на якій підставі був введений тариф на передачу струму і чому НКРЕКП його постійно підвищує.

"Ввели додаткову плату нібито за передачу. А "Укренерго" що, витратило останні 10-15 років якісь кошти на будівництво нових ліній для подачі? Або до того чи іншого підприємства газопровід?" - обурився Голубов.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НКРЕКП знову пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії з квітня 2021 року. Минулого року тариф на передачу підвищувався тричі, і зріс у підсумку більш ніж удвічі – зі 113 грн МВт·год до 312,76 грн за МВт·год.

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Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков раніше заявляв, що ініціатива НКРЕКП у черговий раз підвищити тарифи на передачу електроенергії може добити промисловість. А виконавчий директор Української Асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) Сергій Кудрявцев повідомив, що в разі підвищення тарифу промислові підприємства змушені будуть закриватися, і без роботи залишаться жителі цілих міст.

У свою чергу економіст Борис Кушнірук вважає, що підвищення тарифу на передачу електроенергії значно поглибить економічну кризу в Україні, а також призведе до подальшого падіння виробництва і прискорить інфляцію.

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