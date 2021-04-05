Русский
$ 27,96
32,84
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Стан Укрзалізниці катастрофічний, вона має інвестувати в інфраструктуру, – експерт

5 квітня, 15:07

Ірина Ненько Ірина Ненько

Для проведення реформи УЗ також необхідно отримати ефективний менеджмент, наголосив ексміністр

"Укрзалізниця" перебуває в катастрофічному стані, їй терміново потрібно вкладатися в інфраструктуру та отримати ефективний менеджмент. Про це заявив ексміністр інфраструктури Володимир Омелян у ефірі програми "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24", повідомляє "Znaj.ua".

Реклама

"Ситуація з "Укрзалізницею" у нас дуже серйозна. Ми пам’ятаємо нещодавнє сходження потягу Хюндай, яке відбулося в Дніпропетровській області. Ми розуміємо чітко, що понад 90% рухомого складу, – а це і вагони, і локомотиви, фактично понад 60% інфраструктури, в першу чергу колія і контактні мережі, – вони всі зношені. В це необхідні інвестиції", - розповів Омелян.

Ключове для УЗ – інвестиції в існуючу залізницю, щоб знизити аварійність та покращити її роботу, бо збитки для бізнесу величезні, наголосив Омелян.

"Фактично ми маємо через зрив графіків і поганий стан рухомого складу "Укрзалізниці" постійні зриви зовнішніх контрактів… Плюс ми маємо вічно незадоволених пасажирів, які справедливо скаржаться на дуже низьку швидкість", – пояснив ексміністр.

Він також звернув увагу на необхідність призначити ефективний менеджмент УЗ, наголосивши: постійна заміна керівників, які встигають пропрацювати лише по пів року, негативно позначається на роботі компанії і унеможливлює проведення реформи.

В тренді
Як в Україні змінилися зарплати лікарів: глава НСЗУ назвав вражаючі суми
Реклама

"Нещодавно відбулося дуже гучне зняття чергового нового керівника компанії Володимира Жмака. Воно відбулося вже більше ніж 3 тижні тому назад без жодних пояснень причин цього звільнення. Просто за останній рік, якщо не помиляюся, це вже п’ятий керівник, якого міняють", – зазначив Омелян.

Раніше депутат Олексій Устенко заявив, що проблеми "Укрзалізниці" можна вирішити тільки шляхом реформування компанії і впровадження зрозумілої кадрової політики. А народний депутат, перший заступник голови парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Юлія Клименко наголосила, що ситуація, коли на "Укрзалізниці" кожні пів року змінюється керівник, є абсолютно неприйнятною.

У свою чергу експрем'єр Володимир Гройсман заявив, що "Укрзалізниця" потребує масштабного реформування та підтримки від держави для проведення модернізації рухомого складу та інфраструктури.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

інвестиції Укрзалізниця реформування Володимир Омелян
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ринок пального: ціни зупинилися, але у квітні нас чекають нові проблеми
Ринок пального: ціни зупинилися, але у квітні нас чекають нові проблемиЕкономіка
Долар значно подорожчав – чи означає це, що стабільність закінчилася
Долар значно подорожчав – чи означає це, що стабільність закінчиласяЕкономіка
Курс долара у квітні: експерти змінюють прогноз
Курс долара у квітні: експерти змінюють прогнозЕкономіка
Електронна прописка та підвищення пенсійного віку – що змінилося з 1 квітня
Електронна прописка та підвищення пенсійного віку – що змінилося з 1 квітняУкраїна
АМКУ оштрафував групу
АМКУ оштрафував групу "Приват" на 4,7 млрд грн: мережа АЗС "хімічила" з ціною бензинуЕкономіка
В Україні до літа зростуть ціни: на скільки і чому
В Україні до літа зростуть ціни: на скільки і чомуЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти