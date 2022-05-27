"Сіль чи солярка? Ось в чому питання!": інтернет кишить новими жартами на фоні дефіциту

Показуємо, які меми щодо ажіотажу навколо солі в Україні поширюють користувачі інтернету

Про ажіотаж навколо солі створили вже сотні мемів / Фото: Колаж: Сьогодні,

Раніше ми вже показували меми про бензинову кризу. Однак після цього всі активно почали обговорювати нову тему – відсутність солі в магазинах та захмарні ціни на неї.

"Сьогодні" промоніторили соцмережі і показують, як українці реагують на ажіотаж навколо солі.

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Дефіцит на бензин все ще є, а тепер і ажіотаж навколо солі додає українцям проблем. Що купити – сіль чи бензин – дійсно питання.

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У такі часи декому такий бартер був би дуже доречним.

А деякі українці вже пропонують бізнес-ідеї. Черг у нашому житті справді могло б стати менше.

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Творчість буває і такою.

Цінності міняються з часом. Поняття багатства змінилося на користь солі.

Проблеми вибору є не тільки для простих споживачів, а і для інвесторів. Сьогодні в них і справді достатньо варіантів для інвестицій.

Однак деякі люди не хвилюються взагалі. Проблему солі можна вирішити просто...

Навколо солі даремно розвели паніку?

Раніше ми писали, що є декілька чинників, які призвели до того, що сіль в Україні здорожчала. Через війну багато підприємств в Україні більше не працюють. Крім того, втрачені склади рітейлу. Також через війну виникли проблеми з логістикою. Через це ціни зросли і на товари, і на їхні виробничі складові.

До цього додається також навантаження на регіональні ринки, тому що багато людей змушені були переїхати в інші регіони країни. Зрештою почався сезон домогосподарств на соління.

Однак експерти кажуть, що солі для магазинів вистачить, і людям хвилюватися не треба. Проблеми можуть виникнути, однак їх відчують виробничі галузі, а взимку комунальні служби.

"Сьогодні" також розповідали, що споживча інфляція в Україні у річному вимірі прискорилася до 16,4%, з початку цього року ціни зросли на 10,9%, а якщо порівнювати з березнем, то на 3,1%.

Крім того, ми розібралися з експертами, які ще товари в Україні будуть у дефіциті, поки триватиме війна.