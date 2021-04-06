Скоротиться на 1 млн чоловік. МВФ дав прогноз по населенню України на шість років

За шість років чисельність громадян України впаде з 41,5 млн до 40,5 млн

Міжнародний валютний фонд не тільки оцінив перспективи української економіки і поліпшив прогноз на 2021 рік, а й підрахував, що 2026 року чисельність населення країни скоротиться майже на 1 млн чоловік.

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Про це йдеться в оновленому прогнозі Міжнародного валютного фонду, який міститься в квітневій доповіді World Economic Outlook за 2021 рік.

За стартову цифру аналітики Фонду беруть 41,483 млн чоловік, хоча Держстат дає на кінець 2020 року цифру на 105 тис. більше – 41,588 млн. Вони прогнозують, що населення України продовжить скорочуватися і становитиме, млн чоловік:

до кінця 2021 року – 41,317;

до кінця 2022 року – 41,152;

до кінця 2023 року – 40,987;

до кінця 2024 року – 40,823;

до кінця 2025 року – 40,660;

до кінця 2026 року – 40,497.

Отже, МВФ очікує, що депопуляція за шість років становитиме 986 тисяч чоловік.

Нагадаємо, провідний науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАНУ Лідія Ткаченко в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, що коротка тривалість життя і низька народжуваність залишаються головними проблемами демографії в Україні.

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Також повідомлялося, що торік народжуваність в Україні встановила десятирічний рекорд – з 2010 до 2020 року цей показник знизився на 40%.

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