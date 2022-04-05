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Зберегти робоче місце під час війни: що буде з бійцями тероборони

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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5 квітня, 11:11
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Розповідаємо, які трудові права мають учасники територіальної оборони відповідно до Закону України
Трудові права учасників ТрО
Трудові права учасників ТрО / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Військовослужбовці в Україні мають окремі права і соціальні гарантії, закріплені в українському законодавстві. На всіх учасників територіальної оборони поширюються гарантії соціального і правового захисту, передбачені Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

"Сьогодні" розкажуть, які трудові права мають учасники ТрО відповідно до цього закону.

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Основні права і трудові гарантії військовослужбовців

Проходження військової служби в Україні зараховується до страхового стажу службовців, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

На несення військової служби не поширюється дія Кодексу законів про працю України. Однак якщо людину звільнили від іншої роботи для вступу на військову службу, то за нею зберігається попереднє місце роботи, посада і середній заробіток, а також відпускні.

Якщо до служби боєць був безробітним, то на період військової служби виплата допомоги по безробіттю припиняється.

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Крім того, відповідно до закону, учасники тероборони під час несення служби мають право на:

  • захист від незаконного звільнення або переміщення по службі;
  • оплату праці, зокрема на грошове забезпечення та його індексацію;
  • речове забезпечення або грошову компенсацію за неотримане речове майно, продовольче забезпечення, підйомні допомоги, добові;
  • охорону праці (у тому числі охорону здоров'я та медичну допомогу, безоплатну для учасників бойових дій психологічну, медико-психологічну реабілітацію, грошову допомогу на оздоровлення, одноразову грошову допомогу в разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності);
  • безоплатну перепідготовку і дострокове звільнення у визначених випадках, на матеріальну допомогу при звільненні, на одноразову грошову допомогу при звільненні в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік служби у визначених випадках;
  • службовий час нормальної тривалості;
  • право на відпустки з оплатою вартості проїзду до місця відпустки і назад у визначеному порядку;
  • подальше пільгове пенсійне забезпечення.

Окрім того, на військовослужбовців, зокрема, учасників тероборони, поширюються такі права:

  • переважне право на залишення на роботі в разі скорочення на підприємстві;
  • право на щорічну відпустку повної тривалості до закінчення 6 місяців у перший рік роботи на підприємстві;
  • можливість використовувати чергову щорічну відпустку у зручний час – для осіб з інвалідністю, дружин (чоловіків) військовослужбовців, ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
  • 14 календарних днів на рік додаткової відпустки, зі збереженням заробітної плати – для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, статус яких визначений Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", а також грошова компенсація за невикористані дні такої відпустки;
  • додаткові гарантії щодо працевлаштування осіб до 35 років, які влаштовуються на роботу вперше.

Крім того, для збереження місця роботи та посади людина повинна вийти на роботу на наступний день після того, як її візьмуть на військовий облік після звільнення з військової служби.

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Що робити, якщо трудові права порушуються?

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мають право на безоплатну правову допомогу. Людина може звернутися по цю допомогу, і їй складуть необхідні документи і заяви, а також забезпечать представництво інтересів у суді.

Яку зарплату отримують резервісти під час війни

"Сьогодні" вже писали, що за призваними резервістами, відповідно до Закону України, зберігається робоче місце. До того ж військовослужбовцям виплачують середньомісячну заробітну плату.

Оскільки резервісти після призову на військову службу набувають статусу військовослужбовців, то вони можуть у повному обсязі користуватися всіма пільгами та гарантіями, передбаченими для них.

Також ми розповідали, як допомогти фінансово ЗСУ, і яку матеріальну допомогу отримують сім'ї військових під час війни.

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