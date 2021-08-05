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Знову на південь. "Укрзалізниця" ввела додаткові нічні поїзди

5 серпня 2021 13:36

Ксенія Кадушкіна Ксенія Кадушкіна

21 серпня один з нововведених рейсів не буде курсувати з технічних причин

Компанія ввела два додаткових поїзди. Колаж "Сегодня"

Компанія ввела два додаткових поїзди. Колаж "Сегодня" / Фото: Getty Images, Сьогодні

АТ "Укрзалізниця" призначила два додаткових поїзди з Києва, які будуть курсувати вночі. Про це повідомила прес-служба компанії.

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Потяги будуть здійснювати рейси з Києва до Рахова і Одеси, а також у зворотному напрямку.

Вже з 6 серпня курсуватиме поїзд №217/218 "Київ – Рахів":

  • Відправляється склад буде зі столиці по парних числах о 14:28.
  • У зворотному напрямку з Рахова – по непарних числах о 18:20.

Трохи пізніше, з 9 серпня "Укрзалізниця" запустить поїзд №287 / 288 "Київ – Одеса" . Здійснювати рейс він буде через день по непарних числах до кінця літа:

  • З Києва поїзд відправлятиметься о 00:55.
  • З Одеси – о 13:33.

Прес-служба попереджає, що 21 серпня рейсу не буде з технічних причин.

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Через великий пасажиропотік УЗ додала вагони у потяги з найбільш популярними напрямками: з Києва до Маріуполя і Попасну.

Які поїзди додали за останній тиждень

Днем раніше, 4 серпня, в компанії заявили про введення додаткового рейсу зі Львова до Херсона і назад. №110/109 відправлятиметься по парних числах о 16:21 і прибуватиме в Херсон в 11:42. У зворотному напрямку він курсуватиме по непарних числах: о 12:40 відправлятиметься з Херсона і прибуватиме до Львова о 08:38.

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Менше тижня тому, 30 липня, з'явилися ще чотири додаткових поїзди в південному напрямку. Два з них – в Одесу і ще два – в Запоріжжя:

  • Поїзд № 258/257 Львів – Одеса відправлятиметься зі Львова з 30 липня до 10 вересня по парних числах о 17:30. У зворотному напрямку – з 1 серпня до 11 вересня по непарних числах о 17:00;
  • Поїзд № 242/241 Одеса – Харків: з Одеси 5, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29 серпня о 23:37. Назад – 6, 8, 16, 18, 20, 26 і 28 серпня в 17:36;
  • Поїзд № 246/245 Запоріжжя – Одеса: із Запоріжжя 5, 15 і 25 серпня о 4:20;
  • Поїзд № 209 Харків – Запоріжжя: з Харкова буде відправлятися 11, 23 і 31 серпня о 1:40.

Нагадаємо, РНБО доручив уряду покласти обов'язки глави правління "Укрзалізниці" на міністра інфраструктуриОлександра Кубракова. Рада нацбезпеки насамперед вимагає від керівництва компанії привести до економічно обґрунтованих тарифів вантажні перевезення.

В РНБО зокрема звинувачують топ-менеджмент в недонарахованні зарплат і неефективних закупівлях, а також у невиконанні показників по капітальним інвестиціям і темпам електрифікації залізниці. Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак вважає, що в "Укрзалізниці" рентабельні вантажні перевезення , Але гроші просто розкрадаються.

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